Fiocruz desenvolve vacina de mRNA para substituir a da AstraZeneca | A TARDE

A Fundação Osvaldo Cruz (Fiocruz) se concentrará no desenvolvimento de uma vacina própria com tecnologia de mRNA, após o anúncio de que a AstraZeneca não fabricará mais seu imunizante contra o coronavírus,

Durante a pandemia, a AstraZeneca e a Fiocruz fecharam acordo de transferência de tecnologia para que o imunizante desenvolvido em Oxford fosse fabricado aqui. Desde então, cerca de 190 milhões de doses da vacina AstraZeneca foram produzidas no laboratório de Bio-manguinhos, no Rio de Janeiro.

A decisão da farmacêutica inglesa de não atualizar o imunizante para as novas variantes do coronavírus já tinha feito a produção das vacinas diminuir no Brasil. Agora, com a produção totalmente suspensa, a fundação brasileira aumentará os esforços para desenvolver uma vacina própria contra a Covid com tecnologia de RNA mensageiro (mRNA), como é a da Pfizer.

Em setembro de 2021, a Fiocruz foi selecionada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para um programa de incentivo ao desenvolvimento de vacinas contra a Covid.

Em nota sobre a decisão da AstraZeneca, a Fiocruz reafirmou a importância do acordo de transferência tecnologia e da aplicação do imunizante durante a pandemia.

