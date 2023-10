Fórum Gastos Inteligentes em Saúde tem representante da Bahia | A TARDE

O Fórum Gastos Inteligentes em Saúde: o Diálogo de Políticas Regionais 2023 acontece nesta segunda-feira,2, em Washington, nos Estados Unidos, com a presença de ministros da Saúde da América Latina e Caribe, bem como especialistas em gestão e finanças. A Bahia foi o único estado brasileiro convidado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) a trocar experiências.

A secretária da Saúde da Bahia, Roberta Santana, vai apresentar as experiências exitosas da saúde baiana através das três Parcerias Público-Privadas (PPPs) que ampliaram o acesso e melhoraram a qualidade do serviço prestado à população baiana. O modelo inovador de gestão prevê a realização de contrato administrativo de concessão, na modalidade patrocinada ou administrativa, entre o governo e uma empresa da iniciativa privada.



Atualmente, a Bahia pratica o modelo de concessão administrativa no Hospital do Subúrbio (HS), Instituto Couto Maia (ICOM) e Rede Brasileira de Diagnóstico-RBD Imagem. Iniciada em 2015, a PPP de Diagnóstico por Imagem é uma das estratégias mais bem sucedidas em saúde pública do Estado, se tornando referência para todo o país. Para os exames de emergência, o laudo é entregue em até uma hora e os ambulatoriais em no máximo 48 horas.



"Entre obras, equipamentos e infraestrutura, foram investidos mais R$ 120 milhões, com destaque para a implantação ou renovação do parque de imagem, como tomógrafos e ressonâncias magnéticas. A PPP contempla 12 hospitais estaduais, abrangendo cerca de 7 milhões de habitantes, com uma central de laudo que funciona 24 horas. As PPPs são um modelo de gestão que tem se mostrado extremamente eficiente e exitoso. Hoje, a Bahia apresenta para diversos países essas experiências tão exitosas, que estão mudando a realidade da saúde do nosso estado", celebrou Santana.



Os Consórcios Públicos de Saúde são outro modelo inovador na saúde pública baiana a ser apresentado durante o evento. Com mais de 4 milhões de atendimentos, as 25 Policlínicas Regionais de Saúde representam um projeto que se tornou referência para o Ministério da Saúde, que pretende replicá-lo em todo o Brasil.



Atualmente a Bahia possui 411 municípios consorciados, o que representa mais de 98% das 417 cidades baianas, sendo que 23 Policlínicas funcionam mediante modelo administrativo de consórcio público, no qual o Estado participa com 50% do custeio e os outros 50% são financiados pelos municípios consorciados, conforme a sua população. Já as Policlínicas de Saúde de Narandiba e Escada, ambas em Salvador, possuem o aporte financeiro feito 100% pelo Governo da Bahia.



O evento segue até a próxima quarta-feira,4, debatendo a importância dos gastos inteligentes para avançar em direção à Cobertura Universal de Saúde.