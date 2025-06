Fundação José Silveira reforça mobilização nacional contra a violência infantojuvenil

- Foto: Divulgação | Fundação José Silveira

No mês de maio, quando o Brasil intensifica a mobilização contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes, a Fundação José Silveira (FJS) reforça seu compromisso com a proteção da infância e juventude. A Instituição compõe o movimento nacional Faça Bonito, campanha que visa sensibilizar e mobilizar a sociedade na prevenção e no combate à violência infantojuvenil. Nesse contexto, criou o Núcleo Acolher Crianças e Adolescentes, resultado do trabalho iniciado em 2023, com ações de amplo impacto social voltadas ao acolhimento e enfrentamento da violência contra menores.

“Fazer bonito é proteger a infância, criar espaços seguros e acolher com respeito. Com o Núcleo Acolher, reafirmamos nosso compromisso de cuidar da saúde com os olhos voltados para a proteção da infância. Esse trabalho começa por nós: em nossas unidades, nos atendimentos, nas escutas e nos pequenos gestos do dia a dia”, afirma Leila Brito, gestora do Núcleo de Desenvolvimento Estratégico e Inovação da Fundação José Silveira.

Referência no acolhimento e na escuta qualificada

Esse compromisso tem sido fortalecido nas unidades assistenciais da FJS ao longo dos últimos anos, por meio da realização de workshops, capacitação de profissionais, desenvolvimento de pesquisas, além do atendimento psicoterapêutico no município de Jequié, no sudoeste baiano. A criação do Núcleo reforça ainda mais essa atuação, reafirmando a dedicação da Instituição em aprimorar práticas de acolhimento capazes de impactar positivamente toda a rede.

A nova estrutura também reforça parcerias estratégicas, como a atuação conjunta com o Ministério Público do Estado da Bahia. "Seguimos fortalecendo políticas de promoção da saúde, articulando redes, promovendo capacitação técnica e construindo, juntos, uma rede de acolhimento cada vez mais eficaz", conclui Leila.