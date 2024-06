Governo federal anuncia investimento de R$ 61 mi para saúde na Bahia

- Foto: Leonardo Rattes/Saúde GovBA

O governo federal, por meio do Ministério da Saúde, anunciou o investimento de mais de R$ 61 milhões na Atenção Primária à Saúde (APS) na Bahia para 2024. O recurso é destinado para a ampliação de equipes e serviços em vários municípios baianos, com o objetivo de melhorar a qualidade do atendimento e expandir a cobertura de saúde para a população.

"O investimento na Atenção Primária da Bahia representa um avanço substancial na área da saúde. Com a criação de novas equipes, a reforma das UBS e a ampliação dos serviços, a população baiana poderá contar com um sistema de saúde mais robusto e eficiente em 2024. A iniciativa reforça o compromisso do governo em melhorar a qualidade de vida e o acesso à saúde para todos os cidadãos", afirma a Secretaria de Saúde do Estado (Sesab), em nota.

Expansão

Ainda segundo informações divulgadas pela pasta estadual, o investimento do governo federal será distribuído entre três principais estratégias: equipes multiprofissionais, equipes de saúde da família e equipes de saúde bucal.

No total, serão criadas 462 novas equipes de saúde, distribuídas da seguinte forma: Equipes Multiprofissionais: serão formadas 110 novas equipes em 104 municípios, com impacto financeiro de R$ 19,1 milhões; Equipes de Saúde da Família: serão formadas 130 novas equipes em 40 municípios, com aplicação de R$ 24,2 milhões em recursos; Equipes de Saúde Bucal: serão formadas 222 novas equipes em 80 municípios, com investimento de R$ 17, 7 milhões.

Entre os municípios contemplados estão grandes cidades como Salvador e Feira de Santana, além de pequenos municípios como Aporá e Nova Canaã. De acordo com a Sesab, a distribuição visa garantir uma cobertura de saúde equitativa em todo o estado.

A Bahia, com seus 417 municípios e uma população de cerca de 15 milhões de habitantes, terá aumento significativo na cobertura de saúde. Atualmente, a cobertura de APS no estado é de 82,47%, com mais de 12 milhões de pessoas cadastradas. A expansão das equipes de saúde promete aumentar ainda mais essa cobertura, reduzindo desigualdades e melhorando o acesso aos serviços de saúde.

"Além da criação de novas equipes, o investimento incluirá a reforma e ampliação de Unidades Básicas de Saúde, fortalecendo a infraestrutura necessária para um atendimento de qualidade. Este suporte é essencial para que as equipes possam desempenhar suas funções de maneira eficiente e segura", explica a pasta estadual.

Saúde Bucal

A Sesab acrescenta que a expansão das equipes de saúde bucal representará um aumento de aproximadamente 511% na cobertura estimada, beneficiando cerca de 765.900 habitantes. Isso garantirá um acesso mais amplo a serviços odontológicos, fundamentais para a prevenção e tratamento de doenças bucais.