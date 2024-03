GU Update Salvador movimento o meio médico baiano | A TARDE

Marcado para acontecer no próximo sábado, 2, das 8h30 às 13h30, no Wish Hotal da Bahia, o GU Update Salvador é uma iniciativa nacional promovida pelo Instituto Falk-Paraná e tem como objetivo abordar as atualizações no tratamento dos tumores geniturinários nas áreas da cirurgia, oncologia clínica e radioterapia.

O foco principal será nas novidades da ASCO (Genitourinary Cancers Symposium 2024). Soma-se a isto o estreitamento do relacionamento entre indústria especializada e comunidade médica que é promovido durante a manhã do encontro. Na programação serão abordados 3 blocos: câncer de próstata, câncer de rim e câncer de bexiga

Além de Salvador, o evento promoverá os debates em outras 11 capitais em território nacional contando com a presença de palestrantes, moderadores e debatedores de renome em todas as localidades.

A 2ª edição do Evento em Salvador conta com especialistas locais, de São Paulo, Maranhão, Ceará e Minas Gerais. Os coordenadores locais escolhidos para organização do evento na capital baiana foram o Drº André Bacellar (oncologista clínico especialista em cânceres urológicos do Grupo Oncoclinicas), a Drª Livia Andrade (coordenadora do serviço de oncologia das Obras Sociais Irmã Dulce e Oncologista da rede Dor), e o Drº Nilo Jorge Leão (chefe do serviço de urologia e cirurgia Robótica do Hospital Mater Dei; Coordenadoe do núcleo de uro oncologia das Obras Sociais Irmã Dulce e urologista do grupo Oncoclinicas).

O público-alvo do evento são oncologistas clínicos, Uuologistas, radio-oncologistas, patologistas e médicos residentes.