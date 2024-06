Hemoba e Detran promovem campanha de doação de sangue | A TARDE

A Hemoba e o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-BA) promovem uma campanha de doação de sangue, nestas terça e quarta-feira (28 e 29), em alusão ao Maio Amarelo, um movimento criado com a finalidade de chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortos e feridos no trânsito de todo o mundo.

A unidade de coleta móvel da Fundação estará no estacionamento da sede do departamento, das 8h às 17h, com intervalo para almoço, no Edifício MultiCab, no Centro Administrativo da Bahia, em Salvador. Serão atendidos os servidores públicos e a população em geral da região do CAB.

O diretor-geral do Detran, Rodrigo Pimentel, ressalta a importância da atividade juntamente com a Hemoba, duas instituições que trabalham para salvar vidas, principalmente, no trânsito. “Vamos aproveitar o Maio Amarelo para ressaltar que a nossa missão no trânsito é, exatamente, preservar e cuidar do próximo”, declarou. A transfusão de sangue e de plaquetas é essencial para salvar vidas e utilizada em várias situações, entre elas, nas emergências dos hospitais no tratamento de vítimas dos acidentes nas estradas.

Segundo dados da Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab), no ano passado ocorreram 15.272 de internações causadas por acidentes de trânsito no estado. Em 2024, este número já chegou a 2.215. De janeiro a abril deste ano, o Hospital Geral do Estado (HGE), o maior unidade de atendimento de trauma e situações de emergências da Bahia, solicitou 5.109 hemocomponentes para a Hemoba.

Atendimento

Nesta semana, a unidade de coleta móvel estará também no Salvador Shopping, de 27 a 1/6, das 8h às 17h.

Já o posto itinerante da Hemoba permanece no Salvador Norte Shopping (G1) até o próximo sábado, das 9h às 18h.

Em Salvador, as unidades fixas funcionam com o seguinte horário:

- Hemocentro Coordenador (sede da Hemoba), de segunda-feira a sexta-feira, das 7h30 às 18h30, e aos sábados, das 7h30 às 16h30;

- Hospital do Subúrbio, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30; - Hospital Ana Nery, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h, com intervalo para almoço;

-Hospital Roberto Santos, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h;

- Hospital Santo Antônio (OSID), de segunda a sexta-feira, das 7h10 às 11h30 e das 13h às 16h.

Para informações sobre os horários de atendimento das 21 unidades de coleta no interior, consultar o site da Hemoba: http://hemoba.ba.gov.br/ .

Critérios para doação

Para doar sangue, o candidato tem que estar em boas condições de saúde, pesar acima de 50kg e ter idade entre 16 e 69 anos. Lembrando que menores de 18 anos devem ir acompanhados dos pais ou responsável legal, e idosos acima de 60 anos só podem doar se já tiverem doado anteriormente. No dia da doação, o voluntário não pode estar em jejum, não ter ingerido bebida alcoólica nas 12 horas anteriores à doação e não ter fumado por pelo menos duas horas antes do procedimento, além de ter dormido por no mínimo seis horas na noite anterior. Também é recomendável que evite alimentos gordurosos nas últimas 4 horas anteriores ao procedimento.

