Hemoba faz campanha de doação de sangue em universidade de Salvador | A TARDE

Em mais um ano de parceria com a Fundação Hemoba, a Unijorge vai receber o Hemóvel, unidade de coleta externa, na próxima segunda-feira (3) , no campus Paralela, das 8h às 17h.

A ação faz parte da campanha Junho Vermelho, que tem o objetivo de conscientizar e mobilizar a população sobre a importância da doação de sangue. No local, voluntários poderão realizar a doação de sangue e fazer o cadastro no banco nacional de medula óssea. Alunos do curso de Enfermagem da Unijorge vão participar da iniciativa como captadores voluntários e multiplicadores, após formação realizada na Hemoba.

Para doar, é necessário ter entre 16 e 69 anos de idade, sendo que menores de 18 anos devem estar acompanhados por um responsável legal. É preciso apresentar documento original com foto e o atendimento não necessita de agendamento, será realizado por ordem de chegada. Mais informações sobre requisitos básicos para doação de sangue estão disponíveis no site da Fundação Hemoba (clique aqui)

Serviço

Atendimento do Hemóvel na Unijorge

Local: Unijorge Campus Paralela (Av. Luis Viana Filho, 6775, Paralela)

Data: 3 junho de 2024, segunda-feira

Horário: 8h às 17h, com 1h de intervalo para o almoço

Publicações relacionadas