SAÚDE
DOE SANGUE

Hemoba mobiliza 150 servidores em campanha contra estoque crítico

Policiais civis realizam as doações em prol da ação “Seu sangue é do tipo que salva vidas”

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

04/02/2026 - 7:56 h

A Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado da Bahia (Hemoba) lançou a campanha “Seu sangue é do tipo que salva vidas”, visando reforçar os estoques de sangue no verão, época em que as doações costumam ser baixas e o fluxo de pacientes maior.

Integrando a ação, cerca de 150 servidores da Polícia Civil de Salvador já realizaram a inscrição para doar sangue entre quarta, 4, e sexta-feira, 6, das 9h às 17h, no Hemocentro Coordenador, localizado na Avenida Vasco da Gama.

Para garantir a participação dos servidores, a PC disponibilizará vans para o transporte das equipes, com saídas programadas às 9h, 11h, 14h e 16h, na sede da instituição, no bairro da Piedade, e do Prédio 3D, em Itapuã.

“Cuidar da segurança também é cuidar da vida. Ao aderir a essa campanha, a Polícia Civil reforça seu compromisso com a sociedade, mostrando que nossos servidores vão além da atividade policial. Doar sangue é um gesto simples, mas que salva vidas, e esperamos que essa mobilização inspire outras pessoas a fazerem o mesmo”, disse o delegado-geral da Polícia Civil da Bahia, André Viana.

SUS libera vacina contra bronquiolite para bebês e crianças
Pomada vaginal pode prejudicar jogadores de futebol; entenda
Transplante de rosto inédito: Doadora por eutanásia muda a medicina

Quer doar também? Saiba como:

Para além dos agentes da Polícia Civil, toda a população está convidada ao ato solidário. A fundação dispõe de unidades móveis de coleta, espalhadas em vários pontos, cujo roteiro pode ser consultado no site oficial da Hemoba.

Além disso, há as unidades fixas localizadas nos seguintes locais:

  • Hemocentro Coordenador (Vasco da Gama);
  • Hospital do Subúrbio;
  • Hospital Ana Nery;
  • Hospital Roberto Santos;
  • Hospital Santo Antônio (OSID).

Os interessados em realizar as doações devem estar em boas condições de saúde, pesar acima de 50 kg e ter entre 16 e 69 anos. Menores de 18 anos devem estar acompanhados dos pais ou responsável legal, e pessoas acima de 60 anos só podem doar se já tiverem doado anteriormente.

O voluntário não deve estar em jejum, nem ter ingerido bebida alcoólica nas 12 horas anteriores à doação, além de não fumar por pelo menos duas horas antes do procedimento.

Também é preciso ter dormido, no mínimo, seis horas na noite anterior, evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação e apresentar documento oficial com foto.

x