Hemoba reduz tempo de espera para doadores com tatuagem

Pessoas que fizeram tatuagem, micropigmentação ou colocaram piercing recentemente agora podem doar sangue após um intervalo de seis meses, em vez dos 12 meses exigidos anteriormente. A mudança, adotada pela Fundação Hemoba desde o dia 16 de setembro, visa ampliar o número de doadores, mantendo o foco na segurança do processo.

Para que os doadores com tatuagem ou procedimentos semelhantes possam ser aceitos, é preciso que "as condições de antissepsia tenham sido adequadas, o local seja autorizado e o material utilizado seja único e descartável", conforme explica a Aline Dórea, coordenadora do setor de Coleta da Hemoba. Caso o local onde foi feita a tatuagem não siga essas normas, o prazo de inaptidão permanece por 12 meses. Já no caso de piercings em cavidades orais ou genitais, o doador permanece inapto enquanto estiver com o piercing, devido ao risco contínuo de contaminação.

O infectologista Júlio Croda garante que não há qualquer tipo de risco para o doador nem para quem vai receber o sangue com a alteração no tempo de espera de 12 para 6 meses após a realização de tatuagem. “Hoje em dia nós temos testes mais sensíveis que detectam esses vírus semanas após a exposição, como a técnica de PCR e o ELISA ultra sensível para HIV", explica Júlio. Ele ressalta que o banco de sangue agora dispõe de exames que aumentam a sensibilidade na detecção de possíveis casos de hepatite B, C e HIV, assegurando, assim, a segurança no processo.

Com a nova regra, a expectativa do Hemoba é de que mais pessoas se tornem aptas a doar, especialmente entre o público jovem.

Antes de riscar, venha doar

Para incentivar a doação de sangue, especialmente entre os jovens, a Hemoba está lançando a campanha “Antes de riscar, venha doar”. A iniciativa convida pessoas que planejam fazer uma tatuagem ou procedimento similar a doarem sangue antes, garantindo que possam contribuir para salvar vidas. “Antes de fazer a tatuagem, é importante procurar um hemocentro para fazer a doação e contribuir com quem está precisando.”, convida Aline.

Onde doar

Em Salvador, as unidades fixas funcionam com o seguinte horário: Hemocentro Coordenador (sede da Hemoba), de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h30, e aos sábados, das 7h30 às 16h30; Hospital do Subúrbio, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30; Hospital Ana Nery, de terça a sexta-feira, das 7h30 às 12h30; Hospital Roberto Santos, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h; Hospital Santo Antônio (Osid), de segunda a sexta-feira, das 7h10 às 11h30 e das 13h às 16h. Para informações sobre os horários de atendimento das 21 unidades de coleta no interior, consultar o site da Hemoba: hemoba.ba.gov.br/.

