Homem negro tem mais risco de morte por câncer de próstata

O risco de um homem negro morrer vítima do câncer de próstata é o dobro do que um homem branco, de acordo com especialistas que pesquisam a doença.

O urologista Ricardo Freitas aponta que esse, de fato, é um grupo de risco. “São três principais fatores de risco para o câncer de próstata: aumento da idade, pré-disposição genética e a origem étnica”, diz o especialista.

Essa condição, portanto, coloca os homens negros num grupo mais vulnerável em relação aos brancos e pardos.

Além dessa questão, Ricardo ainda destaca outro fator de alerta. “No caso da população negra, além da maior probabilidade de ter o câncer, normalmente já são diagnosticados em estágios mais avançados”, diz.

O fator étnico também influencia no momento em que o homem deve começar a se preocupar com a doença. Se, em geral, esses são exames feitos a partir dos 50 anos, eles vão precisar se adiantar.

“Para os homens que têm fatores de risco, o ideal é começar a realizar os exames aos 45 anos”, orienta Ricardo. Os exames em questão são o de sangue, O PSA, e o exame de toque. “O câncer de próstata, nas fases iniciais, não apresenta sintomas. Por isso, o homem deve procurar um urologista e fazer os exames de rastreio”, diz o médico.