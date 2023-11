Hospital Aristides Maltez oferece mutirão para detectar câncer de mama | A TARDE

Mais um mutirão para atender mulheres com suspeita de câncer de mama será realizado no próximo dia 11, no Hospital Aristides Maltez. A ação, em parceria com o Instituto Protea, organização não-governamental, objetiva ajudar a baixar a taxa de mortalidade de câncer de mama. As pacientes com casos confirmados serão matriculadas para iniciar tratamento com especialistas no próprio HAM.

As mulheres que procurarem ajuda serão recepcionadas por uma equipe multidisciplinar formada por médicos mastologistas, radiologistas (mamografia e ultrasson), além da equipe de enfermagem e técnicos em mamografia, equipe de auxiliares administrativos, pessoal da recepção, apoio e higienização.

A médica Ana Cláudia Imbassahy coordenadora do setor de mastologia do HAM lembrou que "50 mulheres morrem todo dia vitimas de câncer de mama e por esse motivo é preciso investir cada vez mais na detecção precoce da doença e este tipo de ação é importante para identificar os casos mais cedo, aumentando assim a chance de cura. O lema tem que ser cuidado o ano todo e por isso o Outubro Rosa passou mais já programamos mais um mutirão”.

Em outubro, quando aconteceu a campanha nacional para lembrar o Outubro Rosa foram realizadas várias atividades para alertar as mulheres sobre a importância de buscar ajuda o mais cedo possível. A orientação é qualquer sintomas na mama como: nódulo, retração de pele ou mamilo, secreção aquosa ou sanguinolenta pelo mamilo, pele com aspecto de casca de laranja ou vermelhidão procurar logo um especialista em busca de ajuda.