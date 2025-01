Hospital em Salvador realiza tratamento pioneiro contra câncer de próstata

Procedimento aconteceu na quinta-feira - Foto: Divulgação

O Hospital Mater Dei Salvador (HMDS) tornou-se pioneiro no Norte-Nordeste ao realizar, nesta quinta-feira (26), um tratamento inédito para câncer de próstata utilizando a tecnologia de eletroporação irreversível, mais conhecida como Nano Knife.

A intervenção realizada em um paciente de 69 anos que enfrentava sua terceira recidiva da doença foi conduzida pelo urologista Nilo Jorge Leão, coordenador de urologia do HMDS e do Instituto Brasileiro de Cirurgia Robótica (IBCR), e pelos radiologistas Maurício Liberato, coordenador do serviço de radiologia intervencionista do HMDS, e Marco Antonio Freitas, médico convidado, especialista em biópsia transperineal com fusão de software.

O paciente, que tratou o câncer pela primeira vez há 13 anos com uma prostatectomia radical robótica e posteriormente com radioterapia, apresentou um nódulo localizado entre a bexiga e o esfíncter urinário, uma área de difícil acesso cirúrgico e com alto risco de causar incontinência urinária. “Não podíamos repetir a radioterapia e estávamos sem opções de tratamento além da castração química, que comprometeria severamente sua qualidade de vida. O paciente é um homem ativo, com níveis normais de testosterona e sexualmente ativo”, explicou Nilo Jorge.

Após participar de um curso em Madri, na Espanha, onde conheceu a técnica, o médico trouxe a tecnologia ao HMDS para tratar este caso desafiador. O procedimento utiliza três antenas percutâneas, guiadas por ultrassonografia transperineal, que geram um campo elétrico para destruir as células tumorais por meio de morte celular programada, preservando os tecidos saudáveis ao redor.

“A Nano Knife é uma tecnologia minimamente invasiva moderna, amplamente utilizada na Europa, que se enquadra como terapia focal. Sua grande vantagem é o baixo risco de sequelas como incontinência e impotência, tornando-se ideal para casos selecionados de câncer de próstata, além de tumores de pâncreas e fígado”, destaca o especialista. Com este marco, o Hospital Mater Dei Salvador reafirma seu compromisso com a inovação e a humanização do cuidado oncológico, oferecendo tratamentos avançados que preservam a qualidade de vida dos pacientes.