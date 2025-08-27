Hospital Ortopédico da Bahia fará mutirão cirúrgico

Hospital Ortopédico do Estado da Bahia - Foto: Divulgação

O Hospital Ortopédico do Estado da Bahia (HOEB) realizará um mutirão de cirurgias de joelho em parceria com o Einstein Hospital Israelita nesta quinta, 27 e na sexta, 28.

A ação da unidade, que atende integralmente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), reune especialistas do próprio hospital (HOEB) e médicos vindos de São Paulo e Goiânia, que atuam na rede privada da organização, com o objetivo de acelerar o acesso da população a procedimentos de alta complexidade. Serão realizadas 47 cirurgias, todas destinadas a pacientes SUS, regulados pelo Estado.

Dentro da programação, estão previstos, por exemplo, a substituição da articulação do joelho por prótese, reconstrução dos ligamentos cruzados e cirurgias de menisco — intervenções capazes de devolver mobilidade e qualidade de vida a pessoas com lesões ortopédicas.

“Sabemos o quanto a espera por uma cirurgia impacta a vida das pessoas. Com essa mobilização, conseguimos oferecer um cuidado mais rápido e devolver aos pacientes a chance de retomar suas atividades, além de viver com menos dor”, afirma Matheus Azi, ortopedista e gerente médico do HOEB.

O gerente médico da Ortopedia do Einstein, Mário Lenza, pontua que a iniciativa reforça a integração entre equipes de hospitais e entre o sistema público e privado, ampliando o acesso da população baiana à saúde de qualidade.

“Esse trabalho conjunto permite a troca de experiências entre os profissionais de Salvador e São Paulo, qualificando ainda mais a prática médica e trazendo benefícios diretos aos pacientes do SUS”, destaca.

Em pouco mais de um ano de operação, o HOEB já realizou 4 mutirões de cirurgias adultas, pediátricas e ambulatoriais, incluindo procedimentos para correção de escoliose e tratamento em alterações osteomusculares (ou seja, lesões que afetam o sistema musculoesquelético) para crianças acometidas pelo Zika vírus.

Nesse período, foi observada uma redução de até 85% do tempo de espera por procedimentos ortopédicos na Bahia e a oferta de vagas na Central Estadual de Regulação (CER) foi triplicada.