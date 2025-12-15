‘Irmão’ do Ozempic tem uso aprovado contra gordura no fígado

Semaglutida - Foto: Unsplash

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) deu um passo significativo no tratamento de doenças hepáticas ao aprovar uma nova indicação para o medicamento Wegovy (semaglutida 2,4 mg).

O remédio, que possui o mesmo princípio ativo do popular Ozempic, agora poderá ser utilizado para tratar a Esteato-Hepatite Associada à Disfunção Metabólica (MASH), uma forma grave de gordura no fígado que apresenta inflamação em adultos.

A resolução, publicada no Diário Oficial, marca um novo marco no Brasil, oferecendo uma opção terapêutica inédita para uma condição progressiva e sem muitas alternativas de tratamento eficazes até então.

Base científica

A decisão da Anvisa foi fundamentada nos promissores resultados do estudo de fase 3, denominado ESSENCE. O estudo avalia a eficácia da semaglutida 2,4 mg em adultos diagnosticados com MASH e com fibrose hepática em estágio moderado a avançado.

Os dados preliminares do ESSENCE demonstram a potência do medicamento no combate à inflamação hepática:

Resolução da inflamação: 63% dos pacientes tratados com Wegovy alcançaram a resolução da inflamação causada pela MASH, em comparação com 34,3% no grupo placebo.

Melhora da fibrose: 37% dos pacientes apresentaram melhora na fibrose hepática (cicatrização do tecido), versus 22,4% observados no grupo de controle.

Embora o estudo ESSENCE tenha duração prevista de 240 semanas (com resultados finais esperados para 2029), os achados intermediários já foram suficientes para embasar a aprovação regulatória.

MASH: uma ameaça global à saúde

A MASH é uma doença hepática grave e de caráter progressivo, caracterizada pelo acúmulo de gordura no fígado (esteatose) acompanhado de intensa inflamação. Se não for controlada, a MASH pode evoluir para quadros de cirrose, insuficiência hepática e, em casos graves, levar à necessidade de transplante.

A relevância da aprovação é reforçada pelos dados epidemiológicos: mais de 250 milhões de pessoas no mundo convivem com MASH, e projeções indicam que este número pode dobrar até o ano de 2030, tornando a busca por tratamentos eficazes uma prioridade global.

Indicações atuais do Wegovy (Semaglutida)

Anteriormente à nova aprovação, o Wegovy já era amplamente conhecido no mercado por sua eficácia no controle de peso. Suas indicações aprovadas incluem:

Controle crônico de peso em adultos obesos ou com sobrepeso que possuem comorbidades relacionadas ao excesso de peso.

Tratamento de obesidade severa em adolescentes a partir de 12 anos.

Com a nova indicação para MASH, o Wegovy expande seu papel de uma caneta emagrecedora para se tornar uma ferramenta crucial na gastroenterologia e hepatologia.