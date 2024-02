Jovem faz descoberta ao colocar implante anticoncepcional; saiba qual | A TARDE

Uma jovem de 20 anos, identificada como Carolina Barretto, fez uma descoberta impressionante após a utilização de um implante anticoncepcional. O objeto, que era para estar alocado no braço, mudou de lugar e teria ficado alojado no pulmão.

A situação foi descrita por Carolina, em entrevista ao site Bem Estar, do Uol. Ela aderiu o método em 2020 e a validade do objeto era de três anos. No entanto, quando a ginecologista foi fazer a remoção, não localizou o implante.

Por conta disso, a médico solicitou com urgência um ultrassom e uma ressonância magnética, para tentar saber o paradeiro do dispositivo.

"Não conseguiram encontrá-lo em lugar algum do meu braço. Então a minha ginecologista solicitou uma tomografia do tórax, e é lá que ele estava, na artéria lobar do pulmão esquerdo", lembrou Carolina.

Antes da consulta, inclusive, ela estava sofrendo com algumas dores, principalmente na região das costas, mais precisamente do lado esquerdo do corpo, que não passava nem com analgésicos.

"Também senti muita tontura e vertigem, minha visão ficava preta e meu coração acelerava, mas assim que descobri fui atrás de médico que nos orientassem qual caminho seguir", relatou.

Em outubro, ela conseguiu fazer a cirurgia para retirar o implante. "Agora eu tomo anticoncepcional via oral. Estou preferindo o método tradicional mesmo, por comprimidos".

O implante anticoncepcional é considerado, por muitos especialistas, como o método mais eficaz para a finalidade. Geralmente, ele é colocado na região do braço e o preço pode variar entre R$ 2 mil e R$ 4 mil, com prazo de três anos.