Lauro de Freitas amplia vacinação contra gripe para todos os públicos | A TARDE

Período chuvoso e os sintomas gripais em alta. Por essa razão e por determinação do Ministério da Saúde, a Prefeitura de Lauro de Freitas, através da Secretaria Municipal de Saúde (SESA), está ampliando a oferta vacinal para a população não vacinada a partir de 6 meses de idade.

A partir desta quinta-feira, 02, a Sala de Multivacinação e as Unidades de Saúde da Família (USF) do município estarão aplicando a vacina. Atenção para os horários: no Parque Shopping, o atendimento é de segunda à sábado, das 10h às 20h, enquanto nas USFs, o atendimento será de segunda à sexta, das 8h às 15h. É só comparecer nos locais indicados munidos de documento de identificação (RG) e cartão do SUS.

Rita Menezes, superintendente da Vigilância à Saúde, fez um alerta para que os munícipes procurem os pontos de vacinação. “Esse período sazonal onde acontece mudança de estação, entre verão e outono, é comum ter as síndromes gripais. Após esse período, a procura pela vacina da Influenza cai. A ampliação do público alvo é pela garantia de que o cidadão vai passar bem por esse período de transição de estação”, disse.