Letícia Sabatella descobre autismo aos 52 anos: "libertador"

A atriz Letícia Sabatella recebeu aos 52 anos o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), de nível um. Ela fez a revelação em entrevista ao “Fantástico” no último domingo, 17. Ela ainda contou sobre o processo de descoberta da condição.

“Quando eu tinha nove anos, todas as meninas do colégio pararam de falar comigo por causa do meu jeito, eu não entendia por quê. A sensação [da descoberta do TEA] mesmo foi libertadora. Eu ainda estou nesse flerte de buscar a melhor compreensão sem desespero algum em relação a isso. Eu sou uma pessoa muito sensível e a hipersensibilidade é uma característica”, disse a atriz.

Ela contou que tem muita sensibilidade aos sons. E o barulho pode fazer com que ela passe mal, como uma espécie de "agressão". A atriz ainda detalhou como lida com reações explosivas aos fatos que estão ao seu redor.

“Tem a ver com cansaço ou com uma ansiedade, é um hiperestímulo. São situações que, de algum modo, houve uma injustiça de compreensão, mas a minha vontade era de não ter reagido daquela maneira”. explica.