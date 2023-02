Mais de 60% dos brasileiros não usam camisinha nas relações sexuais

Mesmo com a eficácia comprovada da camisinha em relação à proteção contra infecções sexualmente transmissíveis, o uso do método ainda é considerado abaixo do ideal entre os brasileiros. Segundo um estudo recente, desenvolvido pela Famivita, 64% da população não costuma utilizar preservativos na relação sexual.

Sobre a faixa etária, do total geral de integrantes do estudo, 72% apontaram não ter o costume de usar camisinha, na idade entre 40 a 44 anos. Quanto ao grupo dos 25 aos 29 anos, 68% explicaram não fazer a utilização do preservativo. O estudo também apontou que 92% dos entrevistados sabem que o método pode evitar as infecções e doenças que podem ser adquiridas durante relações sexuais desprotegidas. Por gênero, 88% dos homens afirmaram ter ciência que a camisinha previne as infecções, contra 93% das mulheres.

Os dados coletados por estado revelaram que no Distrito Federal 52% dos participantes têm o hábito de usar preservativo. Em Minas Gerais, esse número foi de 29% e, no Rio de Janeiro, 32%. Já no Ceará e no Rio Grande do Norte, 43% e 15%, afirmaram fazer essa utilização, respectivamente.

Ainda conforme a pesquisa, o uso do preservativo também está condicionado aos relacionamentos dos entrevistados. O levantamento mostrou que 88% apontaram ter um relacionamento fixo, sendo que 33% deles explicaram que já mantiveram relação sexual fora de um relacionamento, sem preservativo.

Entre 18 e 24 anos, os integrantes disseram ter tido relação sexual sem preservativo, fora de um relacionamento, com 39%. Quando se trata da faixa etária dos 25 aos 29 anos, esse número foi de 33%.

A observação dos dados por estado mostrou que no Amazonas 46% dos integrantes da pesquisa mantiveram relações sexuais sem preservativo, mesmo estando fora de um relacionamento. No Espírito Santo, esse número foi de 39% e em São Paulo de 34%. Sobre isso, Pernambuco e Tocantins empataram com 30%. Por outro lado, em Sergipe, 13% afirmaram terem feito isso.