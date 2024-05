Martagão promove 'Jantar do Bem' para realizar cirurgias cardíacas | A TARDE

A técnica de enfermagem Adenildes Cardoso, 24, descobriu, no final da gestação, que o seu primeiro filho tinha uma cardiopatia congênita (malformações do coração). Após o parto, foi transferida para o Martagão Gesteira, onde foram feitos exames e se descobriu que o pequeno Anthony tinha apenas um ventrículo. Foi necessário, então, fazer uma primeira cirurgia cardíaca.

“Meu filho fez a cirurgia com apenas nove dias de nascido. Foi entubado e agora teve alta. Ele representa tudo na minha vida. Sonhava em ter esse filho. É o meu guerreiro. A força dele me inspirava. Foi um milagre que Deus me deu”, contou a mãe.

Anthony é uma das centenas de crianças e adolescentes que encontraram no Martagão a possibilidade de corrigir malformações do coração. Somente no ano de 2023, o hospital foi responsável por 42% das cirurgias cardíacas realizadas pelo SUS em todo o estado, considerando a faixa pediátrica.

Para poder expandir esse quantitativo e realizar ainda mais cirurgias cardíacas, o Martagão realiza, nesta quinta-feira, 23, o tradicional Jantar do Bem. Em sua quinta edição, o evento reunirá o tenor Thiago Arancam, a gastronomia dos chefs Fabrício Lemos e Lisiane Arouca, e a arte de Menelaw Sete numa noite especial, em prol do hospital. Todo o recurso arrecadado será revertido para a realização de mais cirurgias cardíacas. Atualmente, a instituição, que oferta 27 especialidades médicas em 500 mil atendimentos anuais, enfrenta um déficit de R$ 15 milhões.

“O Martagão representou muita força. Foi tudo muito rápido para exames e a cirurgia. A gente se sentiu bem acolhida. Mesmo depois da alta ele continuará sendo acompanhando. O hospital não soltou a mão da gente”, acrescentou a técnica de enfermagem.

A coordenadora do setor de cardiopediatria do Martagão, Mila Simões, conta que, há pouco mais de dez anos, a realização de cirurgias cardíacas pediátricas no estado ainda era incipiente e havia uma fila de espera. “Isso impactava nos pacientes porque não operavam no tempo certo”.

Em 2012, o Martagão implementou a campanha ‘600 Corações’, em parceria com a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), para operar mais pacientes. “De lá para cá, conseguimos aumentar a complexidade das cirurgias realizadas. Passamos a operar bebês com casos mais graves. Capacitamos a UTI e organizamos toda a infraestrutura”, destaca Mila.

Um serviço é considerado de grande porte quando realiza mais de 120 cirurgias cardíacas por ano. “Desde 2017, alcançamos essa meta e, atualmente, operamos mais de 200 casos por ano. Nossa intenção agora é expandir ainda mais e poder acolher muito mais pacientes”, frisa a cardiopediatra.

Diretora operacional do Martagão, Queitiane Carneiro destaca que, em toda a operação do hospital, o valor repassado por meio do SUS não é suficiente para cobrir os custos da instituição. “Por essa razão, realizamos todos os anos campanhas, ações e projetos para angariar recursos e contamos sempre com o acolhimento e apoio da sociedade baiana, das empresas. O Martagão é a soma de muitos esforções em prol de uma única causa: a saúde da criança”, finaliza.

