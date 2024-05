Maternidade da UFBA vai acompanhar gestação de homens trans | A TARDE

Maternidade Climério de Oliveira, da Universidade Federal da Bahia, fará o lançamento da primeira caderneta de acompanhamento gestacional de homens transexuais. Trata-se de uma iniciativa inédita no Sistema Único de Saúde (SUS) que a unidade de saúde idealizou, produziu e colocará em uso para seus pacientes. O evento de lançamento ocorre nesta quinta-feira, 2 de maio, a partir das 14h, no anfiteatro do Instituto de Ciências da Saúde da UFBA, no bairro do Canela.

O instrumento de acompanhamento de gestação é item obrigatório ao longo da gravidez. No entanto, o documento atualmente utilizado pela rede de saúde nacional é voltado exclusivamente para mulheres cisgênero. Para preencher essa lacuna, a Climério de Oliveira, que é a unidade hospitalar que mais atende gestantes transexuais em todo o Brasil, vai passar a utilizar a caderneta como forma de inclusão e para atender demandas específicas para o período gestacional de homens transexuais. A maternidade é referência estadual em acompanhamento gestacional de homens trans e, desde 2021, realiza esse acompanhamento por meio do programa “Transgesta”.

“A caderneta tem como objetivo promover inclusão social, visibilidade e pertencimento, além de produzir dados qualitativos e quantitativos sobre gestações transmasculinas. O uso do instrumento pode contribuir na elaboração de políticas públicas que propiciem o acesso, o cuidado seguro e a garantia de direitos, conforme estabelecido nos princípios do SUS”, disse Sinaide Coelho, superintendente da maternidade.

Na caderneta de pré-natal serão registradas as principais informações a respeito da gestação da pessoa trans e da sua parceria, além de facilitar o atendimento em caso de alguma intercorrência. “É importante e significativo o lançamento desta caderneta pois é um instrumento que consegue atender, humanizar, acolher e entender as diversidades dos corpos. E, acima de tudo, como centro de referência na assistência a pessoas trans, a caderneta faz com que as pessoas se sintam inseridas em uma assistência adequada, com um cuidado construído para atender às suas especificidades”, enfatizou a superintendente.

Maternidade é pioneira no acompanhamento de pessoas transexuais

Com o propósito de aprimorar sua capacidade assistencial na área de atenção à saúde durante e pós gestação, a MCO-UFBA/Ebserh desenvolveu o programa “Transgesta”, tornando-se referência em atendimento à população trans na Bahia em 2021. Trata-se de um programa voltado às pessoas que se reconhecem e se declaram transexuais, travestis, transgêneras, intersexo e outras denominações que representam formas diversas de vivência e de expressão de identidade de gênero. O programa, desde o início, realizou o acompanhamento de sete homens trans gestantes, que resultou no nascimento de nove bebês na MCO-UFBA/Ebserh.

