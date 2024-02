Médico baiano apresenta simpósio sobre hepatites não virais | A TARDE

O médico hepatologista baiano, Raymundo Paraná, participa neste sábado, 27, do Simpósio sobre hepatites não virais. Promovido pela Academia Fides et Ratio, com o apoio da Arquidiocese do Rio de Janeiro, o evento começa, às 14 horas, e pode ser acompanhando pela internet na rede social Facebook ou pelo Youtube. médico hepatologista baiano, Raymundo Paraná

O Dr. Raymundo Paraná é referência quando o assunto é hepatologia. Professor titular de Gastro-Hepatologia da Universidade Federal da Bahia (UFBA), é especialista em gastroenterologia e doutor e mestre em medicina.



Diferente do que muitos pensam, nem toda hepatite é causada por vírus, sendo esse o caso das hepatites provocadas por uso excessivo de álcool, medicamento e outras substâncias químicas. Há ainda hepatites provocadas por anormalidades no sistema imune, sendo, nesse caso, uma doença autoimune.