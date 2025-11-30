ORIENTAÇÕES
Médicos alertam para risco de infecções ao dormir com cães e gatos
Especialistas apontam transmissão de fungos, sarna, parasitas e bactérias no contato noturno
Por Jair Mendonça Jr
Compartilhar a cama com pets é um hábito comum entre tutores. A prática, embora não tenha contraindicação médica, exige cuidados para evitar a transmissão de doenças entre animais e humanos.
Médicos relatam casos de fungos na pele, sarna por contato direto, infecções nos olhos e bactérias que atingem pele e mucosas. Há também parasitas como Toxocara e Dipylidium, que podem afetar pulmões e fígado.
Osespecialistas afirmam que esses episódios são pouco frequentes e, na maioria das vezes, envolvem animais sem rotina de higiene ou prevenção. Por isso, o foco está na manutenção dos cuidados básicos, e não na restrição da convivência.
Entre as orientações estão higienizar as patas após passeios externos, manter vacinação atualizada e tratar pulgas e carrapatos assim que surgirem. Quando há suspeita de fungos ou parasitas, o tutor deve evitar o contato na cama até que o animal seja avaliado e tratado.
Os médicos reforçam que o hábito de dormir com o pet é seguro quando o animal está saudável. O risco surge apenas quando há falha na prevenção e no acompanhamento de rotina.
