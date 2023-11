Médicos participam de curso para atendimento de mulheres na menopausa | A TARDE

O curso “Imersão na Menopausa com Hands On de Implantes Hormonais e Injetáveis – Protocolos com injetáveis, implantes e manipulados integrados”, voltado exclusivamente para médicos, acontece entre os dias 27 e 29 de outubro no edifício Costa Andrade, no bairro do Caminho das Árvores, em Salvador.

O curso marca o início das atividades da startup baiana Academia da Menopausa e Saúde da Mulher (AMSM), liderada pelo ginecologista Jorge Valente. Com carga horária total de 24h, as aulas acontecem sexta e sábado das 9h às 18h e no domingo, das 8h às 16h. Os interessados podem se inscrever pelo site acessível pelo link https://academiadamenopausa.com.br.

A menopausa é o fim do ciclo reprodutivo das mulheres e provoca uma queda na produção dos hormônios e o surgimento de sintomas variados que podem afetar o bem-estar físico, emocional, mental e social.

Sobre o curso ofertado pela AMSM, o ginecologista enfatiza a completude dos conteúdos e a proposta de trazer para a prática clínica um olhar integral para a saúde da mulher na menopausa, indo além do que geralmente é ensinado em outros cursos ofertados no país.

“Sabemos que a reposição hormonal é importante, mas os implantes não são a única terapia possível. Nosso curso contemplará todas as técnicas de reposição de hormônios, com ênfase no hands on – metodologia que associa a teoria à prática - da colocação e retirada de implantes, mas, também, em uma visão integral que objetiva a melhoria da saúde da mulher como um todo, desde a parte do intestino, atividade física, sono, equilíbrio de vitaminas, minerais e uso de injetáveis. É um curso completo onde a terapia hormonal é a cereja do bolo, mas não é o único tratamento que será abordado”, destacou Valente.