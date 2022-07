Ministério da Saúde orienta uso cauteloso de material para exames

Utilizado em exames de imagem, como tomografias, o contraste iodado vive um período de escassez global. Por isso, o Ministério da Saúde passou a recomendar que o item seja racionalizado, segundo informações do site Metrópoles.

Para orientar o uso cauteloso do material, a pasta um emitiu informativo interno, pois a previsão do ministério é de que os estoques serão recompostos apenas no fim de setembro.

“Nós temos, hoje, quatro fornecedores no país”, disse a secretária de Atenção Especializada à Saúde (SAES), Maíra Botelho. “Dois interromperam o fornecimento, um deles já conseguiu a aprovação da Anvisa para comercializar o seu produto e outros dois continuam atendendo seus clientes, mas ainda não têm condições de ampliação de fornecimento”, completou.

A nota informativa pede que sejam priorizados “procedimentos em pacientes de maior risco e em condições clínicas de urgência e emergência”. Além disso, as orientações são de que os estoques sejam avaliados, que se evite o desperdício e que a utilização de métodos alternativos seja considerada.

Ao site, a Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab) disse que o estado se antecipou e “adquiriu uma remessa do produto, assegurando assim o abastecimento de toda a rede estadual”.