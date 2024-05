Ministério destina R$ 54 milhões para Unidades de Saúde na Bahia | A TARDE

Ministério da Saúde publicou no início do mês de maio, uma portaria que aprova a construção de mais 293 Unidades Básicas de Saúde (UBS’s). Na Bahia, o investimento será de cerca de R$ 54 milhões para a construção de 29 unidades no estado.

A Bahia já havia sido contemplada com o investimento de R$ 93 milhões para a construção de cerca de 46 novas UBSs no estado. As obras das novas unidades de saúde via Novo PAC irão permitir a expansão das equipes de Saúde da Família (eSF), de Saúde Bucal (eSB), das equipes Multiprofissionais (eMulti) e de Agentes Comunitários de Saúde (ACS).

Dentro dos critérios de seleção, sem considerar uma ordem de importância entre eles, foi: maior vulnerabilidade socioeconômica do município; maiores vazios assistenciais na Atenção Primária; menores índices de cobertura de Estratégia de Saúde da Família; e adesão ao projeto arquitetônico de referência do Ministério da Saúde.

