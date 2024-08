Miomas uterinos: cirurgia robótica preserva fertilidade da mulher

Os miomas são tumores não cancerosos que se desenvolvem no útero - Foto: Shutterstock

O mês de julho é dedicado à conscientização sobre miomas uterinos, uma iniciativa para estimular a promoção do diagnóstico precoce e do tratamento adequado. A doença afeta cerca de 70% das mulheres pretas e 80% das mulheres negras, segundo dados do Ministério da Saúde.

Também conhecidos como fibromas, os miomas são tumores não cancerosos que se desenvolvem no útero. Os sintomas variam de mulher para mulher, mas incluem dores pélvicas, sangramento menstrual intenso, aumento do volume abdominal e, em alguns casos, dificuldade para engravidar.Essas lesões uterinas são responsáveis por cerca de 300 mil cirurgias anuais no país, conforme dados da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo).

Em entrevista ao Portal A TARDE, o ginecologista Marcos Travessa, diretor do núcleo de ginecologia do Instituto Brasileiro de Cirurgia Robótica (IBCR), explica que a principal faixa etária acometida são as mulheres em idade reprodutiva por ser um tumor hormônio dependente.

"A fase reprodutiva é a fase onde esses hormônios (especialmente estrogênio) estão mais elevados e ativos.⁠ Existe uma chance maior de filhas de mães portadoras de miomas, por exemplo, apresentarem a condição", diz o médico.



Segundo o ginecologista, existem diversas opções de tratamento, que variam de acordo com os sintomas, o tamanho e a localização dos miomas, além do desejo da paciente de preservar a fertilidade.

“Os procedimentos vão desde o acompanhamento até cirurgias preservadoras de fertilidade que são as miomectomias (retirada apenas dos miomas) ou histerectomia (retirada do útero naquelas que não desejam engravidar e/ou preservar o órgão). Nesse intervalo, entre acompanhamento e cirurgia, existem tratamentos como embolização de miomas, anticoncepcionais hormonais, por exemplo”, explica o profissional.

A preservação do útero é uma preocupação central para muitas mulheres, especialmente aquelas que desejam manter a possibilidade de engravidar no futuro. Neste contexto, a cirurgia robótica emerge como uma alternativa eficaz para o tratamento dos miomas uterinos.

De acordo com o ginecologista, a técnica é um procedimento menos invasivo que agrega vantagens como menor tempo de recuperação e menos dor no pós-operatório, além da precisão necessária para a conservação do tecido saudável do útero.

“O robô é um dispositivo completamente controlado pelo cirurgião que oferece imagem em 3 dimensões com 10-15x de aumento, movimentos precisos e delicados que mimetizam os movimentos da mão humana. Traz benefícios como menor perda sanguínea, retorno precoce às atividades, menor tempo de internação, menos dor e mais precisão no intra operatório”, descreve o diretor.



A empresária Ramaiana Maria de Souza, de 41 anos, planejava ter o segundo filho quando recebeu o diagnóstico no ano de 2019. Ela sentia dores na região pélvica e fluxo sanguíneo muito forte no período menstrual.

“A ginecologista na época orientou fazer o acompanhamento regularmente para verificar o crescimento. Em 2020, já sentindo muitas dores, prisão de ventre, e intenso fluxo menstrual. Foi verificado o aumento do tamanho do mioma e a necessidade de intervenção cirúrgica. Diante do desejo em engravidar, optamos pela cirurgia robótica por ser menos invasiva e mais segura”, disse a empresária.

A cirurgia robótica trouxe uma nova esperança para Ramaiana, que hoje tem um filho de um ano e três meses. “Me sinto muito emocionada e feliz, pois já não acreditava tanto na possibilidade de engravidar novamente devido ao mioma e a idade. Graças a Deus, todo avanço da tecnologia e equipe eficiente do Centro de Endometriose, hoje a nossa família está mais iluminada com nosso solzinho Ravi Gabriel”, completa.

Diagnóstico e prevenção

O diagnóstico dos miomas geralmente é feito por meio de ultrassonografia pélvica ou transvaginal, exames que permitem a visualização dos tumores e a avaliação do seu tamanho e localização, segundo o ginecologista Marcos Travessa. Em casos mais complexos, a ressonância magnética pode ser necessária para um diagnóstico mais preciso.

“Sangramento uterino de difícil controle, crescimento acentuado do útero com dificuldade de preservação do mesmo e até infertilidade”, explica o profissional sobre os sintomas da doença.

A recomendação para prevenir estes tumores é de manter um estilo de vida saudável, com dieta equilibrada e prática regular de exercícios físicos. A conscientização sobre a importância dos exames ginecológicos regulares também é fundamental para o diagnóstico precoce e o tratamento eficaz dos miomas uterinos.

"O segredo é fazer exame ginecológico de rotina, especialmente não adiar para além do início dos ciclos menstruais", completa Dr. Marcos Travessa.