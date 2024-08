Mpox: Saúde se reunirá para atualizar recomendações e vigilância

Até este domingo, 10, o país registrou até 16 mortes pelo vírus - Foto: Freepik

O Ministério da Saúde vai reunir na próxima terça-feira, 13, para atualizar os serviços de vigilância e assistência médica a vítimas da doença de Monkeypox (Mpox), a varíola dos macacos, após o surgimento de novos casos no mundo.



Em 2024, foram notificados 709 casos de Mpox no Brasil. Até este domingo, 10, o país registrou até 16 mortes pelo vírus, a mais recente delas em abril de 2023.

De acordo com a Metropoles, a pasta afirmou que acompanha a situação da Mpox no mundo e monitora as informações junto à Organização Mundial da Saúde (OMS) e instituições como o Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos.

A avaliação do Ministério da Saúde é que o evento apresenta risco baixo neste momento para o Brasil.