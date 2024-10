Mulher reverte diabetes tipo 1 após procedimento com células tronco

Procedimento foi realizado em junho de 2023 - Foto: Reprodução | Freepik

Uma mulher de 25 anos, que sofria de diabetes tipo 1, teve um resultado positivo. A paciente chinesa reverteu a sua condição de saúde após um procedimento de células-tronco. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a doença causa a morte de cerca de 1, 5 milhão de pessoas atualmente.

Leia mais:

>>Açúcar não é o único vilão? Entenda o que pode provocar o diabetes

>>Outubro Rosa une esforços para combater o câncer de mama

>>Diagnóstico precoce do Alzheimer é fundamental para controle e bem estar do paciente

A mulher, que sofria com a doença há mais de 10 anos, começou a produzir a insulina a partir do seu organismo. Em menos de três meses a jovem regulou naturalmente os níveis de açúcar no sangue. O procedimento foi realizado em junho de 2023.

De acordo com especialistas, para ser considerada curada, é preciso que a jovem seja capaz de produzir insulina naturalmente por pelo menos cinco anos, mas consideram o tratamento promissor;

Em um procedimento semelhante anteriormente, um homem de 59 anos com diabetes tipo 2, em Xangai, na China, também conseguiu reverter a sua condição.