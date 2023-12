Mulheres são as mais atingidas pelo HPV no ânus, indica estudo | A TARDE

As mulheres são as mais afetadas pela infecção por HPV na região anal, com uma taxa de 63,% contra 36,8% dos homens. A doença atinge 52% dos jovens brasileiros entre 16 e 25 anos que já iniciaram a vida sexual, segundo informações obtidas pela Folha de S.Paulo.

Os resultados são da primeira pesquisa nacional sobre o tema, feita a pedido do Ministério da Saúde, e mostram uma taxa de infecção anal muito semelhante à da região genital (58,6 %).

O HPV faz parte de um grupo de mais de 150 vírus, onde pelo menos 13 estão associados a cânceres, como o de colo uterino, o de ânus, o de pênis e o de cabeça e pescoço.

Nos últimos anos, o país registrou uma queda quanato a cobertura de vacinação contra o HPV. Em 2022, entre as meninas, a primeira e a segunda dose tiveram, respectivamente, 75,91% e 57,44% de adesão.

Já em relação aos meninos, os números são ainda menores: 52,26% na primeira aplicação e 36,59% na segunda. Os dados deste ano ainda não estão consolidados.

O imunizante é indicado para a prevenção de verrugas genitais (HPV 6 e 11) e de tumores relacionados ao HPV 16 e 18, como o de vulva, vagina, colo uterino, ânus, cavidade oral, traqueia e pênis.

A infecção está associada a 90% dos casos de câncer de ânus, um tipo de tumor que vem aumentando em vários países nas últimas décadas.