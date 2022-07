Mundo tem mais de 7 mil casos de varíola dos macacos; Brasil tem 142

Mais de sete mil casos de varíola dos macacos já foram confirmados em 60 países, segundo informou a Organização Mundial da Saúde nesta quinta-feira, 7.

Tedros Adhanom, diretor-geral da Organização, afirmou que uma reunião do comitê de emergência será convocada para discutir se a doença será classificada como surto ou questão de emergência de saúde global.

Segundo a instituição, a Europa concentra 80% dos casos e é considerada o "epicentro do surto".

No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, 142 casos da hMPXV (sigla para Human Monkeypox Vírus) já foram confirmados.

Destes, 98 são no estado de São Paulo, 28 no Rio de Janeiro, oito em Minas Gerais. Ceará, Paraná e Rio Grande do Sul possuem dois casos cada. Distrito Federal e Rio Grande do Norte possuem um caso, cada.

Em nota, a pasta informou que mantém contato direto com as secretarias de Saúde estaduais, monitorando os casos e rastreando as pessoas com quem os pacientes tiveram contato.