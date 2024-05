Municípios baianos recebem nova remessa de vacina contra a dengue | A TARDE

Está prevista para este fim de semana a chegada da 4ª remessa de vacinas contra a dengue na Bahia. Com a distribuição de vacinas para os 115 municípios prioritários, a expectativa é o controle da epidemia diante do aumento dos casos registrados. Segundo informações da Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Divep) da Sesab, a Bahia receberá um total de 67.087 doses.

Salvador, Feira de Santana e Camaçari estão entre os principais destinatários das vacinas no estado, com previsão de 21.994, 6.765 e 3.476 doses, respectivamente. Os municípios de Salvador e Feira de Santana recentemente zeraram o estoque do imunizante, refletindo a urgência da chegada dessas doses.

A situação da dengue na Bahia é alarmante, com 162.883 casos prováveis e 49 óbitos registrados até o momento, em sua maioria em Vitória da Conquista, onde 10 pessoas faleceram. Na Bahia, a faixa etária mais afetada nos óbitos são os idosos entre 60 e 70 anos. Salvador, por sua vez, já contabiliza 6.985 casos prováveis, sem registros de óbitos pela doença na capital.

Epidemia

Entre os municípios baianos, 256 estão em estado de epidemia, enquanto 24 declararam situação de emergência ou calamidade pública para a dengue, são eles: Araci, Barra, Barra do Choça, Bom Jesus da Serra, Bonito, Brumado, Caculé, Caetité, Chorrochó, Conceição do Jacuípe, Condeúba, Feira de Santana, Ibiassucê, Jacaraci, Lagoa Real, Macaúbas, Mairi, Nova Viçosa, Novo Horizonte, Piripá, Quixabeira, Rio do Antônio, Rodelas, Vitória da Conquista

Quanto à vacinação, até agora, foram aplicadas 140.805 doses na Bahia e 44.840 doses em Salvador. Sanitarista e substituta na Coordenação de Imunização da Divep, Aline Ferreira ressaltou a importância do monitoramento diário das doses aplicadas, visando evitar atrasos no registro por parte dos municípios.

“Têm sido feitos treinamentos constantes com as equipes. No entanto, para que a gente tenha conhecimento em tempo real foi encaminhado um link para todos os municípios, para que eles diariamente atualizem essa planilha e a gente consiga ter em tempo real o número de doses aplicadas por dia”, afirma Aline. A distribuição das vacinas começa no início da próxima semana, para resposta mais efetiva no combate à dengue.

Sob a supervisão de Hilcélia Falcão*