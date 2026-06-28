NASA testa drones para agilizar transporte de órgãos para transplantes

A NASA deu mais um passo no desenvolvimento de uma tecnologia que pode mudar a logística dos transplantes de órgãos. A agência espacial norte-americana realizou um teste em que um drone transportou um rim por um trajeto sem contato visual direto do operador, simulando um cenário real de entrega entre hospitais.

O experimento ocorreu no Centro de Pesquisa Langley, na Virgínia, e integra uma série de estudos para verificar se aeronaves não tripuladas podem reduzir o tempo de transporte dos órgãos, fator considerado decisivo para o sucesso de muitos transplantes.

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Drone voou além do alcance visual do piloto

Um dos principais desafios do teste foi permitir que a aeronave percorresse uma rota em que o operador já não conseguia enxergá-la a olho nu, condição conhecida como voo além da linha de visão (BVLOS, na sigla em inglês).

Para isso, a NASA utilizou um sistema de comunicação com rádios extras, que possibilitou acompanhar o drone remotamente a partir de uma central de monitoramento localizada a mais de um quilômetro do trajeto.

Toda a operação foi conduzida seguindo as normas da Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA), responsável pela regulamentação do espaço aéreo no país.

Rim serviu para avaliar a segurança do transporte

O órgão utilizado no experimento não estava apto para transplante em pacientes e foi empregado exclusivamente para pesquisas.

Agora, os especialistas vão analisar se o voo provocou alterações na temperatura ou danos aos tecidos do rim, informações consideradas essenciais para comprovar que o transporte por drone não compromete a qualidade dos órgãos.

Projeto quer encurtar o tempo entre hospitais

A iniciativa é desenvolvida em parceria com a Rede Unificada de Compartilhamento de Órgãos (UNOS), entidade responsável por coordenar o sistema de transplantes nos Estados Unidos.

A proposta é criar uma rede de voos curtos, de até 24 quilômetros, capaz de ligar hospitais de forma rápida e eficiente. Como órgãos possuem um tempo limitado de preservação fora do corpo, reduzir minutos no deslocamento pode representar maiores chances de sucesso para pacientes que aguardam um transplante.

Outro benefício é a capacidade dos drones de pousarem diretamente em hospitais ou em locais de acesso restrito, evitando congestionamentos e diminuindo o tempo gasto no transporte terrestre.

Tecnologia seguirá modelo de "última milha"

O conceito utilizado pela NASA é semelhante ao empregado por empresas de logística nas entregas de mercadorias.

Nesse modelo, o transporte de longa distância continua sendo feito por aviões ou veículos convencionais. Já o drone assume apenas o trecho final do percurso, levando o órgão diretamente até a unidade hospitalar onde a equipe médica realiza o transplante.

Segundo a agência, essa estratégia pode tornar o processo mais ágil, principalmente em grandes centros urbanos, onde o trânsito costuma atrasar o deslocamento de ambulâncias e veículos especializados.

Próximos testes definirão viabilidade da tecnologia

Os pesquisadores ainda precisam comprovar que o transporte aéreo por drones preserva totalmente as condições dos órgãos durante todo o percurso.

Se os resultados forem positivos, a expectativa é ampliar os testes e aproximar a tecnologia de futuras operações reais, criando uma nova alternativa para tornar os transplantes mais rápidos e aumentar as chances de salvar vidas.