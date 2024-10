Nova estratégia promete aprimorar tratamento de câncer de próstata

- Foto: Divulgação

O urologista Nilo Jorge Leão, coordenador do Instituto Brasileiro de Cirurgia Robótica (IBCR), está em Madri para aprender um pouco mais sobre uma nova tecnologia que promete ser a nova aliada na luta contra o câncer de próstata: a eeletroporação irreversível, mais conhecida como Nano Knife.

A vantagem do tratamento é a possibilidade de curar o paciente com a máxima preservação da potência sexual e da continência urinária. A técnica minimamente invasiva consiste na punção da próstata guiada por ultrassonografia transperineal e colocação de antenas condutoras de energia que promovem uma espécie de queimadura da área afetada pelo câncer.

A tecnologia é indicada para tumores de próstata muito iniciais e em doenças unilaterais (que acometem apenas um lado da próstata), o que reforça a importância do diagnóstico precoce da doença. Pacientes tratados com o Nano Knife têm alta hospitalar no mesmo dia do procedimento.

O tratamento ainda é novo no Brasil, porém já vem sendo utilizado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Quando a tecnologia chegar em Salvador, Dr. Nilo deseja estar preparado para utilizá-la. Por isso, participou da imersão para aprender mais sobre a tecnologia e suas aplicações no câncer de próstata na Clinica Universidad de Navarra, onde acompanhou procedimentos realizados pelo urologista Bernardino Lopez, um dos mais experientes do mundo no uso de Nano Knife para tratamento de câncer de próstata.