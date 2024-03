Número de casos de SRAG aumenta em todo o país, aponta Fiocruz | A TARDE

O número de novos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) aumentou em todo o país, segundo o Boletim InfoGripe da Fiocruz, divulgado nesta quinta-feira, 7. Todas os estados mostram crescimento, mas com distinções em relação aos vírus respiratórios.

No Centro-Sul, prevalece a Covid-19. Já as regiões Sudeste e Sul, além da Covid, apresentam um quadro de influenza (gripe), demonstrando uma cocirculação. No Nordeste e no Norte a influenza também se destaca pelo crescimento, especialmente na população adulta. Além disso, o vírus sincicial respiratório (VSR) volta a aparecer em diversos estados, afetando crianças pequenas e idosos.

Segundo a Fiocruz, a análise tem como base os dados contabilizados de 25 de fevereiro a 2 de março, inseridos no Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe) até 4 de março.

A atualização mostra que há sinal de crescimento tanto na tendência de longo prazo (últimas seis semanas) quanto na de curto prazo (últimas três semanas). Nas últimas oito semanas a incidência e mortalidade de SRAG mantém o padrão típico de maior impacto entre crianças pequenas e idosos.

A incidência de SRAG por Covid-19 apresenta maior impacto nas crianças de até 2 anos e na população a partir de 65 anos. Outros vírus respiratórios com destaque para a incidência de SRAG nos pequenos são o VSR e o rinovírus. Já a mortalidade da SRAG se mantém mais elevada nos idosos, com predomínio de Covid-19.

Resultados positivos de vírus respiratórios e óbitos

Nas quatro últimas semanas epidemiológicas, a prevalência entre os casos como resultado positivo para vírus respiratórios foi de influenza A (12,8%), influenza B (0,2%), vírus sincicial respiratório (11,1%) e Sars-CoV-2/Covid-19 (67,7%). Entre os óbitos, a presença desses mesmos vírus entre os positivos foi de influenza A (3,3%), influenza B (0,0%), vírus sincicial respiratório (0,0%) e Sars-CoV-2/Covid-19 (93,8%).

Referente ao ano epidemiológico 2024, já foram notificados 13.635 casos de SRAG, sendo 5.285 (38,8%) com resultado laboratorial positivo para algum vírus respiratório, 5.576 (40,9%) negativos e ao menos 1.955 (14,3%) aguardando resultado laboratorial.

Dados de positividade para semanas recentes estão sujeitos a grandes alterações em atualizações seguintes por conta do fluxo de notificação de casos e inserção do resultado laboratorial associado. Dentre os casos positivos do ano corrente, tem-se influenza A (9,3%), influenza B (0,3%), vírus sincicial respiratório (11,4%) e Sars-CoV-2/Covid-19 (68,6%).

Referente aos casos de SRAG de 2024, independentemente da presença de febre, já foram registrados 968 óbitos, sendo 579 (59,8%) com resultado laboratorial positivo para algum vírus respiratório, 317 (32,7%) negativos e ao menos 40 (4,1%) aguardando resultado laboratorial.

Dentre os positivos do ano corrente, tem-se influenza A (3,8%), influenza B (0,3%), vírus sincicial respiratório (0,9%) e Sars-CoV-2/Covid-19 (92,6%). Nas quatro últimas semanas epidemiológicas, a prevalência entre os casos positivos foi de influenza A (3,3%), influenza B (0,0%), vírus sincicial respiratório (0,0%) e Sars-CoV-2/Covid-19 (93,8%).