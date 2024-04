O Carrasco - O Imperador | A TARDE

O IMPERADOR

Em sua inatingível e plena sede, o Imperador Marcus, o rei da terceirização da mão de obra, continua a manter o seu oligopólio. As regalias se mantêm sendo perpetradas, e a lei, quando necessário for, ignorada. Os gladiadores lutam uma batalha onde o seu vencedor já foi definido fora do Coliseu. O seu fiel gladiador Agemirus não poderia sair com outro resultado senão a lustrosa e esplêndida vitória. Assim, mantendo o seu total domínio da região CS - Centro Sul de Roma, o poderio tende a se expandir ainda mais para outras regiões.

PRÊMIO INOVAÇÃO

Recentemente o vereador Duda Sanches foi ferozmente atacado por parte da mídia porque usou da tribuna da Câmara Municipal de Salvador, justamente para defender seus pares e sua Casa, de acusações que julga infundadas e desmedidas. Com categoria e sem ofensa à ninguém, o jovem parlamentar fez um apelo para que os críticos aos projetos aprovados pela CMS também olhassem para os moradores do subúrbio da cidade, tal qual sempre faz o próprio Legislativo e o Executivo Soteropolitanos, bem como o Executivo Estadual, por meio da competente Conder. Polêmicas à parte, o que causou surpresa ao Carrasco é que apurações de bastidores deram conta de que a autoria intelectual de parte dos ataques a Sanches tenha partido de um ex-secretário que, derrotado nas urnas e envolto numa não tão recente polêmica racial e de gênero, deixou suas atividades acadêmicas para, nas horas vagas, pagar de verdadeira pena emprestada. O escriba do jaleco branco merece um bom selo Innovare, tamanha é a gama de assuntos que costuma meter o bedelho.

NÃO VÁ DE FLIXBUS

A empresa FlixBus anda vendendo gato por lebre. Gastando com publicidade, se colocando como referência no mercado, a empresa é logo desmascarada pelos próprios usuários. Em vídeos compartilhados nas redes sociais, os passageiros relatam descaso e abandono com as frotas. As goteiras do teto, o aperto entre os assentos e a sujeira dentro dos veículos são alguns dos registros que lideram as reclamações de quem pagou sonhando em ter uma viagem tranquila, mas viveu um pesadelo. O consumidor exige respeito. Atenção FlixBus: menos propaganda e mais serviço de qualidade a quem paga por ele. Cadê o Procon? Fica o alerta!

O MOTIVO DA DESCIDA

Os números de avaliação positiva do governo Lula têm caído bastante e isso a última pesquisa DataFolha mostrou de forma muito clara. Cardeais petistas que buscam encontrar a motivação dessa queda têm chegado à conclusão que a culpa são as pessoas que cercam e assessoram o presidente. Mesmo tendo escalado dois ótimos quadros, o ministro da Casa Civil e o líder do governo no Senado, a competente dupla não é suficiente para livrar Lula dos caminhos que tem trilhado. Ao invés de ouvir os verdadeiros amigos que sempre estiveram nas trincheiras petistas, o presidente tem dado guarida ao seu travesseiro e aos supostos coleguinhas que apareceram de uma hora para outra, acreditando piamente nos intrépidos conselhos dessa novata gente.

CADA UM POR SI

Até o fim da semana, 123 lojas da rede Carrefour no Brasil terão fechado as portas. A empresa não informa quantas demissões serão homologadas regionalmente, mas não é nenhum exagero estimar que milhares de trabalhadores ficarão sem emprego. O Sintrasuper, que representa a categoria, alegou outros compromissos da diretoria e não informou como estão sendo conduzidas as rescisões. Com uma rede de proteção dessas, resta torcer, ou rezar, para que algum outro grupo se interesse em manter as lojas abertas. Há rumores que existem negociações avançadas nesse sentido.

O FIM DO TRAÍRA

Com uma trajetória contraditória e típica de um mal agradecido, Zé Cocá colhe agora as consequências de sua traição. Trocando o grupo político que o apoiou desde sempre por um perdedor, o prefeito de Jequié crava esse ano o seu fim. Com a imagem desgastada e considerado uma pessoa não confiável, Cocá trocou o certo pelos interesses sombrios que o jogam agora no vácuo. Se há uma história emblemática a se contar nessas eleições, a de Cocá lidera a lista. 'Amigos' já dizem a ele: "Adeus Cocá, foi bom enquanto durou. Ou não".

AS TRAQUINAGENS DE NILZA

Um ex-vereador de São Sebastião do Passé resolveu soltar o verbo e trouxe à tona o que a prefeita Nilza da Mata vem fazendo com servidores municipais, caso estes troquem alguns segundos de prosa com quem não seja ligado ao grupo político dela. Pois bem, simplesmente estão sendo exonerados e perseguidos pela gestora. Aliás, tem muita coisa para se falar sobre o município que não caberia na edição inteira do Carrasco. Mas como temos a coluna semanalmente, certamente, assunto não vai faltar até o fim do ano.

SEM SAL

Um certo empresário está colocando a cara e a COROA na política de Vera Cruz, o qual figura obviamente como opositor ao atual prefeito. Além de nunca ter sido filiado a partido político e agora no PSD, pelo visto nem o poder financeiro como empresário deve dar jeito de alavancar a caminhada para tentar ser o próximo gestor. Nem as águas Salinas das terras do pai devem ajudar no processo.

BOLA DENTRO DO BOLA MURCHA

O empresário Wilson Falcão, político e ex-vereador, assumiu a presidência do partido Cidadania em Feira, por indicação de Colbert. Essa indicação tem sido avaliada como uma bola dentro de Colbert, por ter colocado seu secretário neste cargo. Secretário este que possui uma carreira política bem sucedida. Até porque, se tratando de Wilson Falcão, dizem que Colbert, ao deixar o poder para alívio dos feirenses, certamente irá responder a processos da Prefeitura e, caso condenado, pode ser preso. O que se fala é que Wilson Falcão será um dos poucos a visitá-lo.

MENINO AMARELO

Totalmente perdido, o prefeito de Tucano, Ricardo Maia Filho, tem se tornado protagonista dessa Semana Santa. Político imaturo, ele inventou de realizar uma micareta em pleno festejo religioso. Os fiéis, ao saberem da notícia, começaram a organizar até uma procissão para ver se os Santos acalmam a mente desse menino. O tal 'Sertão Folia' tem sido criticado por diversos padres da região que insistem no cancelamento da festa. Dizem que enquanto o mini Maia brinca de ser prefeito, tem diretor de Hollywood de olho na história que rende uma boa série no Netflix intitulada "A Terra dos Momos Fiéis". É ver pra crer.

NERVOSINHO

Um certo publicitário que trabalha para a Prefeitura de Catu só faltou saltar pelo telefone e soltou cobras e lagartos ao ser procurado por nossa Redação para fazer a ponte em busca do posicionamento do prefeito Pequeno Sales (PT), que sofreu ação civil pública do MP-BA. Como profissional da comunicação, ele deveria saber que toda denúncia precisa ser apurada, para que se publique o fato com responsabilidade. São nervosinhos e chiliquentos como esse que o Carrasco gosta!

ROLEZINHO NA FAIXA

O Tribunal de Contas dos Municípios quer saber o que fizeram o prefeito de Mata de São João, Agostinho Neto (Bira da Barraca), que tentará a reeleição em outubro, e seu secretário de Turismo, Alexandre Rossi, em 11 dias de viagem pela Europa. A proposta era participar de uma Feira de Turismo em Paris, mas a estadia se estendeu por mais uma semana, com direito a passeio por Madri. A excursão, realizada de 1º a 11 de outubro, custou aos cofres públicos o valor de R$73.709,52 entre passagens e diárias. E não há qualquer relatório, prestação de contas ou documento que justifique a permanência de ambos na Europa por tanto tempo.

BRIGA DE CACHORRO GRANDE

A paternidade/maternidade do Hospital Municipal Veterinário que será inaugurado nesta segunda-feira, 25, vem causando ainda mais discórdia entre os irmãos Moraes. Em mais um episódio digno de Casos de Família, o ex-deputado Marcell, usou as redes sociais para revelar uma medida protetiva que a irmã Marcelle moveu contra ele e que o impede de participar do evento. A presença do ex-parlamentar deve ser preenchida por sua pupila, Carol dos Animais, que tem chances de eleição para a Câmara Municipal de Salvador.

CABO DE GUERRA

Marcelle Moraes ainda trava uma outra queda de braço com o irmão: a sua reeleição. Buscando se recolocar novamente na Câmara Municipal de Salvador (CMS), a vereadora licenciada vai disputar o espaço do Legislativo com Carol dos Animais, pré-candidata apoiada pelo seu irmão e que se diz defensora da causa. Quem será que tem mais pedigree para vencer essa disputa?

A CRISE

Parece que a crise chegou forte no segmento de terceirização de saúde. No estado e nos municípios. Quando organizações sociais deixam de honrar seus compromissos é chegada a hora de ligar o alerta. Novos subprestadores de serviços já começam a refugar contratos com as “OS”, enquanto os antigos, com faturas em atraso, procuram profissionais para executar as dívidas não pagas. Uma coisa é certa, depois da queda, o coice.

SOL NÃO É PARA TODOS

A votação da PEC passou com facilidade na Alba, com apenas dois votos contra, entre eles do deputado Hilton Coelho, como de praxe, que já antecipou que vai querer participar da disputa pela presidência da Casa. Após discurso do socialista, Adolfo aproveitou para expor sua opinião sobre o partido do parlamentar e chegou a comentar que o “PSOL é sempre contra tudo, é natural”.

DESEJO INCESSANTE

Apesar das eleições em Salvador ainda estarem sob indefinição, o deputado federal Leo Prates já está pensando em 2028. Com o desejo incessante de ser prefeito da capital baiana, o pedetista já coleciona até apoios em torno do seu nome, a exemplo do também deputado federal Elmar Nascimento (União Brasil). Resta saber se será este ano como vice de Bruno ou daqui a 4 anos que as articulações de Prates serão concretizadas.

LULA E OS MILITARES

A relação entre Governo Federal e militares está tão estreita que Lula ainda está relutante em falar sobre o aniversário de 60 anos do golpe militar. Algo inimaginável de acontecer caso o PT não estivesse no poder. Por outro lado, os bolsonaristas que pediram golpe estão furiosos com a falta de adesão do alto comando militar com a tentativa de ruptura de janeiro de 2023.

SETE RAZÕES PARA NÃO INVESTIR X

O Carrasco vem pela décima vez alertar aos investidores da Baía de Todos os Santos que a moçoila golpista, que se apresenta como integrante dos SEVEN mares, saiu da “boca de Noca” e já está embolada nas circunscrições policiais. A Bad Girl, coligada do peixinho da “rasgada" e do “backhand", já bravejou que não cai sozinha. Pelo andar da jangada haverá uma grande fartura de peixe nas páginas policiais da semana santa, restando, então, apenas descobrir quem será oferecido no lugar do Judas Iscariotes?

ENQUADRADA

Dessa vez quem leva o selo semanal é o prefeito de Casa Nova, Wilker Torres. Conforme relatado diversas vezes pelo Jornal A TARDE e também por esse Carrasco, Torres sempre ultrapassa todos os limites. Já foi acusado de invadir área privada sem decreto de desapropriação, sem indenização prévia, justa e em dinheiro, o que caracterizaria improbidade administrativa e crime de responsabilidade, tudo para a construção de uma estrada que, segundo comenta-se na cidade, beneficia aliados políticos. Na semana passada, quando a política começou a se agitar com a proximidade da finalização do prazo de filiações partidárias, Wilker Torres, que é irmão do ex-deputado estadual e atual secretário estadual Tum, passou a ser criticado pessoalmente pela forma como tem conduzido o processo. Ameaças de demissões e esporro em aliados são as menores condutas imputadas ao prefeito, que parece ter perdido as estribeiras. Para quem o conhece de perto, Wilker do Posto tem a certeza de que a derrota de seu grupo está por vir e a cidade ficará livre de seus malfeitos, todos devidamente catalogados pela PF, pelo MPF e pelo TCM. Outubro é logo ali.