O que é o vírus Nipah, transmitido por morcegos, que 'parou' um país

A Índia restringiu as reuniões públicas e fechou algumas escolas no estado de Kerala, no sul do país, depois de duas pessoas morrerem de Nipah, um vírus que tem origem em morcegos ou porcos e que causa febre mortal, informaram as autoridades esta quinta-feira, 14.

O vírus não tem vacina e tem uma taxa de letalidade que varia entre os 40% e os 75%, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Os sintomas incluem febre intensa, vómitos e infeção respiratória, mas os casos graves podem envolver convulsões e encefalite, uma inflamação do cérebro, e resultar em coma.

Além dos dois casos mortais, outras três pessoas testaram positivo e mais de 700 pessoas, incluindo 153 profissionais de saúde que entraram em contacto com pessoas infetadas, estão sob observação, disseram autoridades de saúde.

Pelo menos quatro pessoas foram hospitalizadas, incluindo o filho de nove anos de uma das vítimas.

Inicialmente transmitido por animais como morcegos frugívoros ou porcos, o Nipah também é transmitido de pessoa para pessoa, explica a OMS.

O período de incubação – o tempo desde a infecção até o início dos sintomas – varia de quatro a 14 dias, mas foi relatado que chega a 45 dias, de acordo com a OMS.

Em 2018, pelo menos 17 pessoas morreram após serem infetadas pelo vírus em Kerala.

O vírus foi identificado pela primeira vez em 1998, depois de se espalhar entre criadores de suínos na Malásia. Na Índia, o primeiro surto de Nipah foi relatado no estado de Bengala Ocidental em 2001.

A OMS lista a Nipah como uma das suas doenças prioritárias que representa “o maior risco para a saúde pública devido ao seu potencial epidémico” e onde há “nenhuma ou insuficiente contramedida”.