Obra do Hospital Regional e construção de maternidade avançam na Bahia

- Foto: Divulgação/Saúde GovBA

As obras de reforma e ampliação do complexo do Hospital Regional de Juazeiro (HRJ), que incluem uma Maternidade Regional de referência, estão em fase de avanço na Bahia. Os trabalhos chegaram a 72% do total e a previsão é que sejam concluídos em setembro. Serão ao todo 178 leitos, dentre eles, 10 leitos de UTI Pediátrica, 10 UTI Neonatal, 10 de Unidade de Cuidados Intermediários Convencionais (Ucinco) e cinco de Unidade de Cuidados Intermediários Canguru (Ucinca). Estão sendo investidos pelo Governo da Bahia, na parte física, cerca de R$ 52 milhões.

“Esta é uma obra fundamental para qualificar ainda mais o atendimento no HRJ e incrementar o atendimento obstétrico e pediátrico no Vale do Médio São Francisco, que engloba municípios da Bahia e Pernambuco. Vamos mais do que dobrar a quantidade de leitos na unidade e entregar à população uma maternidade com capacidade, tamanho e qualidade que a região necessita”, garante a secretária da Saúde do Estado, Roberta Santana.

A obra do HRJ conta com a construção de um novo prédio, com cinco pavimentos, com emergência geral (masculina e feminina) e obstétrica, centro cirúrgico e obstétrico e leitos de internação clínica, obstétrica e pediátrica, além de farmácia satélite, postos de enfermagem, rouparia, salas de coleta, laboratório de análises clínicas e banco de leite, entre outras estruturas. Atualmente, o HRJ possui 140 leitos, sendo 40 de UTI, todos adultos.

“Sabemos das dificuldades que uma população do tamanho da de Juazeiro possui em relação à saúde, ainda mais com toda a região do entorno, que inclui cidades de Pernambuco também. Essa era uma obra menor, que avaliamos e sentimos a necessidade de ampliá-la para que o HRJ tivesse um perfil macrorregional e oferecesse uma quantidade maior de especialidades ao nosso povo”, avalia Roberta.