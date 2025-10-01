Outubro Rosa amplia atividades na Bahia

- Foto: Leonardo Rattes | Sesab

Começa nesta quarta-feira, 1º, o Outubro Rosa, campanha que reforça a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Na Bahia, a programação para o mês tem iniciativas que unem serviços de saúde, entidades filantrópicas e projetos independentes, com o objetivo de conscientizar, oferecer exames gratuitos e ampliar o acesso à informação.

Este ano, a Secretaria de Saúde do Estado (Sesab) oferta 40 mil mamografias, destinadas a mulheres de 40 a 69 anos, faixa etária considerada prioritária para o rastreamento precoce do câncer de mama.

Capital e interior

Em Salvador, as carretas de rastreamento têm capacidade de realizar até 154 procedimentos por dia e vão circular por bairros como Nazaré, Cabula, Pau da Lima, Bonfim, Piatã, Ondina, Brotas, Cajazeiras, Itacaranha, São Tomé de Paripe e no Centro Administrativo da Bahia (CAB). O agendamento dos exames pode ser feito durante todo o mês pelo portal (www.ba.gov.br).

No interior, os exames serão realizados pelas 24 Policlínicas Regionais, distribuídas em cidades como Feira de Santana, Vitória da Conquista, Juazeiro, Barreiras, Jequié, Ilhéus, Jacobina e Paulo Afonso. Também estão previstos mutirões nos dias 11 e 25 de outubro em unidades de referência, como o Hospital Geral Prado Valadares, em Jequié, e o Hospital Geral de Guanambi.

Ações educativas

No Centro Estadual de Oncologia (Cican), em Salvador, a programação inclui palestras educativas, apresentações culturais e a chegada de uma carreta para realização de mamografias. “O Outubro Rosa reforça cada vez mais a importância das mulheres se cuidarem e de procurarem atendimento médico para que possamos avançar na prevenção e no diagnóstico precoce. Este ano, trazemos como diferencial a ampliação da faixa etária, permitindo que mulheres a partir dos 40 anos já possam fazer o exame”, explicou o diretor da unidade, Theofânio Neto.

Segundo ele, a mudança acompanha a realidade da Bahia. “No Cican, em 2024, tivemos 269 casos confirmados de câncer de mama, sendo que 25% estavam na faixa de 40 a 50 anos. Esse dado mostra como é importante ampliar o rastreamento para essa faixa etária. Quanto mais cedo o diagnóstico, maiores as chances de cura e de qualidade de vida para as mulheres”.

O diagnóstico precoce

Entre as pacientes, as histórias reforçam a importância do rastreamento. Ester Oliveira, de 66 anos, foi diagnosticada em 2020. “Para mim foi muito horrível, muito triste, porque foi em plena pandemia e eu tinha acabado de perder minha mãe. Logo achei que ia morrer, mas graças a Deus eu passei pela cirurgia e foi descoberto bem no início. O médico me disse que o câncer chegou bem precoce, e tudo descoberto no início tem jeito”.

Ester disse que encontrou acolhimento no tratamento e destacou o papel do Cican. “Eu fui encaminhada e digo a você: o Cican é maravilhoso. Os profissionais tratam a gente muito bem, médicos, fisioterapeutas, funcionários. Eu me senti em casa. Hoje, participo do projeto Sakura, que tem um coral formado por mulheres em tratamento. A música cura, dá alegria e levanta a autoestima. Para mim, isso foi tudo”, afirmou.

Aristides Maltez

O Hospital Aristides Maltez também lançou sua programação de atividades para o mês. A instituição vai promover palestras, panfletagens, mutirões de exames e um curso de atualização para profissionais que atuam na área de mamografia. A médica Ana Cláudia Imbassahy, coordenadora do Setor de Mastologia do HAM, ressaltou que o hospital vem ampliando os serviços.

“Nós iniciamos um projeto de biópsias estereotáxicas, que preenchem uma lacuna no atendimento pelo SUS. Também realizamos mutirões completos, em que a paciente sai com a avaliação clínica, os exames e, se necessário, já encaminhamento para tratamento. Isso facilita o acesso e reduz o tempo entre o diagnóstico e o início da terapia”, explicou.

A médica destacou ainda a importância do diagnóstico precoce. “É preciso enfatizar sempre que o câncer de mama, quando identificado no início, tem chances de cura acima de 95%. A mamografia é o principal exame de rastreamento e precisa estar acessível. Por isso, além dos mutirões, reforçamos a oferta pela regulação do SUS para toda a população”.

Outras ações na Bahia

As ações também se estendem à sociedade civil. Um exemplo é o projeto Meu Combustível Salva, criado pela mastologista Carolina Argolo, atual presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia - Regional Bahia. A iniciativa funciona em parceria com a rede Shell e garante a realização de mamografias gratuitas para mulheres em situação de vulnerabilidade. “O Meu Combustível Salva linka energia, combustível e redução de risco para o câncer de mama. Abastecendo nos postos identificados, parte do valor vira doação para exames no SUS. Diagnosticando precocemente, conseguimos reduzir a mortalidade”, explicou Carolina.

A médica destacou que o projeto já realizou sete mil mamografias desde 2021 e neste ano alcança quatro estados: Bahia, Sergipe, Alagoas e Pernambuco. “Não adianta só realizar o exame. Criamos um fluxo em que a paciente é acompanhada do diagnóstico até o tratamento, com encaminhamento para o Hospital Aristides Maltez quando necessário”.

A mastologista também ressaltou que a campanha busca ultrapassar a lógica de ações pontuais de outubro, pois oferece exames ao longo de todo o ano. A cada nova etapa, centenas de vagas de mamografias são abertas em parceria com o Grupo CAM, responsável pela realização dos exames, sempre com garantia de qualidade e acompanhamento especializado. A ideia, segundo Carolina, é transformar o Outubro Rosa em um movimento contínuo de prevenção e cuidado ao ampliar o acesso e fortalecer a importância do diagnóstico precoce para salvar vidas.

O câncer de mama segue como a principal neoplasia que afeta mulheres no estado. Segundo o Inca, a Bahia deve registrar 4.230 novos casos em 2025. Até o dia 18 setembro, já foram contabilizados 912 óbitos pela doença.

