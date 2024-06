Peeling de fenol: Homem que morreu pagou R$ 4.500 em procedimento | A TARDE

Henrique Chagas, de 27 anos, morreu após a realização de um procedimento conhecido como “peeling de fenol”, realizado em clínica na zona sul de São Paulo. O jovem desejava aliviar as marcas de acne no rosto.

Para conseguir fazer o procediemnto, Henrique pagou à vista R$ 4.300 para a Studio Natalia Becker, que tem o nome da proprietária, uma empresária investigada pela Polícia Civil. O valor pago foi revelado por amigos da vítima ouvidos pela CNN.

O uso do ácido de fenol, mesmo que foi aplicado no jovem, teria o objetivo de estimular renovação da pele. O produto causa a descamação dos tecidos do nosso corpo.

Entenda o caso

A Polícia Militar foi acionada na Studio Natalia Becker, em chamado que ocorreu na segunda-feira, 3. No local,os policiais encontraram uma equipe do Samu prestando socorros para Henrique Chagas. Após tentativas de reanimação, o jovem morreu.

Uma testemunha do caso contou que Henrique passou mau logo após o começo do procedimento estético. A Polícia Civil segue com a investigação do caso.

Publicações relacionadas