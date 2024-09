Período de mudança de estação acende alerta para casos de catapora

Imunizante está disponível nos postos de saúde e faz parte do calendário infantil - Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A TARDE

A chegada do mês de setembro pede um pouco mais de atenção por parte da população para um doença que, embora seja muito conhecida, ainda é bastante ignorada. É entre o fim de inverno e o início da primavera que a catapora, doença infecciosa, se manifesta com maior frequência, em especial, em crianças.

Na Bahia, só este ano, a Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) registrou 743 casos em 147 municípios. Entretanto, o órgão destacou redução de 20% se comparado a 2023, quando teve 929 notificações da doença também conhecida como varicela. Dados divulgados pelo órgão mostram as crianças menores de 1 ano de idade como o grupo mais afetado, seguido daquelas que têm entre 1 a 4 anos.

"A catapora acomete mais as crianças. Porém, a gente tem uma certa sazonalidade que alguns indivíduos que não são vacinados podem ter, e alguns pacientes imunossuprimidos também. É importante diferenciar varicela catapora de herpes zóster. Embora na mesma família, só se tem herpes zóster quando você teve varicela no passado. E a manifestação de pele é um pouco diferente”, pontuou o infectologista Claudilson Bastos.

O Sistema de Informações Hospitalares do SUS computou 17 internações por varicela na Bahia, este ano, até o dia 5 de agosto, segundo a Sesab. "Ela se apresenta de uma forma geral, com quadro febril, febre não muito alta, o principal sintoma são as manifestações de chamada vesículas, ou seja, bolhas pequenas da cabeça para baixo atingindo todo o corpo. Essas bolinhas podem contaminar e infeccionar ”, alertou Claudilson.

O imunizante contra a catapora está disponível nos postos de saúde, fazendo parte do calendário de vacinação da criança, assim como na rede privada. "É importante que a pessoa tenha duas doses da vacina para a varicela, diferente da vacina para a herpes zóster. São vacinas diferentes", disse o especialista.

Herpes zóster

Conhecida popularmente como cobreiro ou fogo selvagem, a herpes zoster é causada pela reativação, na idade adulta, do vírus varicela-zóster, o mesmo da catapora. A doença atinge, normalmente, um lado do corpo, com o aparecimento de pequenas bolhas cheias de líquido (vesículas) cercadas por uma área avermelhada e dolorida, que pode durar de duas a quatro semanas.

Eficácia

“A vacina Shingrix, produzida pela farmacêutica britânica GSK com vírus inativado, foi aprovada pela Anvisa e já está disponível no mercado brasileiro. Esse imunizante é seguro, tendo uma eficácia de 97%. Ele deve ser administrado em duas doses com o intervalo de dois meses”, informou Claudilson Bastos, que recomenda a necessidade da imunização para prevenir uma progressão para um quadro de maior gravidade da doença, como a internação.

Esse imunizante é indicado para pessoas a partir de 50 anos, sobretudo para aquelas que tiveram contato com o vírus no passado. Além disso, o imunizante é recomendável para pessoas com mais de 18 anos que possuem algum tipo de imunossupressão, a exemplo das que tiveram alguma infecção viral, como Covid-19; portadoras de comorbidades (HIV, esclerose múltipla, lúpus, câncer, diabetes etc.); ou as que vão se submeter a transplantes.