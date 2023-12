Pesquisadores querem que população diminua consumo de álcool; entenda | A TARDE

Uma pesquisa conduzida por psicólogos australianos do Instituto George para Saúde Global, apontou uma estratégia para diminuir o consumo de álcool por parte da população. A ideia é destacar o risco aumentado de câncer ao beber e quanto a bebida pode interferir na saúde. Além de câncer, o consumo exagerado de bebida alcoólica está associado a uma série de problemas, como doenças cardíacas, problemas digestivos e o crescimento do risco de demência.

“Descobrimos que combinar informações sobre a relação de álcool e câncer com uma ação prática específica, como contar os copos para avaliar o risco, resultou na redução da quantidade de bebida que os voluntários consumiam”, explica a psicóloga Simone Pettigrew.

O estudo teve seus primeiros resultados divulgados em 2021. Foram selecionados 8 mil voluntários, que ficaram divididos em três grupos: um viu um anúncio sobre as associações entre álcool e o aumento do risco de câncer; outro assistiu mensagens de incentivo a mudar hábitos de consumo de álcool e o terceiro acompanhou as duas apresentações.

Na hora dos questionamentos, ficou confirmado que o primeiro grupo se sentiu mais impactado pelos anúncios. Em uma nova rodada de perguntas após seis semanas, o grupo um foi o único que reduziu de forma significativa o consumo de álcool.