Pílula pode aumentar risco de tentativa de suicídio, diz estudo | A TARDE

O uso de contracepção hormonal aumenta em quase duas vezes o risco de tentativa de suicídio e mais de três vezes o risco de suicídio entre mulheres, na comparação com as que nunca receberam esses medicamentos. É o que aponta estudo publicado pela American Journal of Psychiatry.

Já uma pesquisa dinamarquesa publicada no JAMA Psychiatry, feita com mais de 1 milhão de mulheres, encontrou uma "associação significativa" entre o uso de contracepção hormonal e o primeiro diagnóstico de depressão.

No cenário de estudo, adolescentes apresentaram a uma taxa mais alta de primeiro diagnóstico de depressão em comparação com mulheres de 20 a 30 anos. A análise ainda faz alerta ao uso prolongado de levonorgestrel, hormônio presente em diferentes contraceptivos. A exposição prolongada ao hormônio foi associada à ansiedade e problemas de sono, mesmo em mulheres que não tinham históricos dos quadros de saúde.

A pílula anticoncepcional oral combinada tornou-se uma opção de contracepção amplamente utilizada pelo público feminino em todo o mundo. Por isso, apesar do resultado de pesquisas como a da American Journal of Psychiatry, a classe científica pontua que ainda existem lacunas nas mesmas. E que o método é eficaz para evitar uma gravidez indesejada, além de outros benefícios.

Em caso de depressão ou suspeita, procure ajuda

Se você está ou conhece alguém que está enfrentando problemas depressivos ou tendo pensamentos suicidas, ofereça ajuda e acolha. Não fique calado. Peça ajuda. Você não está sozinho (a).

Ligue para o CVV – Centro de Valorização da Vida, no número 188 ou entre no site https://www.cvv.org.br/. O CVV realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo por telefone, e-mail e chat.