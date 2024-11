Planserv: Hospital da Bahia anuncia suspensão de atendimentos de urgência

Hospital da Bahia - Foto: Divulgação

A coordenação-geral do Planserv recebeu um comunicado da direção do Hospital da Bahia, nesta terça-feira, 5, informando sobre o encerramento dos atendimentos de urgência e emergência para beneficiários da assistência de saúde estadual, a partir desta quinta-feira, dia 7 de novembro. De acordo com o hospital, um "redimensionamento da unidade" motivou a decisão pela descontinuidade desse tipo de serviço.

Continuarão sendo prestados pelo Hospital da Bahia, aos beneficiários do Planserv, atendimentos ambulatoriais relacionados à neurocirurgia, cirurgias torácica, cardíaca, cabeça e pescoço, cirurgia geral do trato digestivo e oncológica.

Também continuam sendo disponibilizados atendimentos para as especialidades de radioterapia, cardiologia e oncologia, assim como exames de Ecocardiograma, Mapa, Holter e Eletroencefalograma, dentre outros. A lista completa pode ser conferida no site do Planserv.

É importante salientar que os beneficiários que deram entrada na unidade pela emergência e que se encontram assistidos no momento não terão descontinuidade no atendimento.

“Foi uma decisão de mercado, em que não se levou em conta a importância do Planserv para a saúde suplementar local. Negociamos o quanto pudemos, mas a nova direção da unidade fez a opção de redução dos serviços, mesmo após tantos anos de parceria”, destacou a coordenadora-geral do Planserv, Socorro Brito.

Rede credenciada

Segundo a coordenadora, já estão sendo adotadas medidas que visam assegurar o atendimento. “O Hospital de Brotas, nossa unidade exclusiva, irá antecipar a abertura dos leitos da segunda fase, que seria em dezembro, passando para 150 vagas”, explicou. Também será ampliada a capacidade operacional do Hospital Fundação Bahiana de Cardiologia e de outras unidades, inclusive em Lauro de Freitas.

Em caso de necessidade de atendimento de urgência e emergência, os beneficiários do Planserv, na capital baiana, seguem contando com a assistência dos hospitais Português, Santa Izabel, Agenor Paiva, Prohope, Hospital Fundação Bahiana de Cardiologia, Hospital da Pituba e San Miguel, além do recém-inaugurado Hospital de Brotas, exclusivo para beneficiários do Planserv, entre outras unidades credenciadas. A relação completa de estabelecimentos pode ser conferida no endereço https://www.planserv.ba.gov.br/planserv/rede-emergencia.

Socorro Brito comentou, ainda, que uma das preocupações é fazer chegar aos beneficiários as informações sobre as opções de atendimento de emergência disponíveis. "É importante destacar o apoio dos sindicatos do funcionalismo estadual e da Associação dos Hospitais (Ahseb) na divulgação da nossa rede credenciada”, disse. "Nossa ideia é ampliar esta divulgação com todas as ferramentas das quais dispomos, como também a Central de Relacionamento", acrescentou.

Para tirar dúvidas ou obter mais informações, o beneficiário poderá entrar em contato, de telefone fixo ou celular, com a Central de Relacionamento, através do 0800 056 6066 que funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.

Confira nota de posicionamento na íntegra

Informamos que o hospital continua operando integralmente e prestando o usual serviço de excelência para a população. A unidade mantém investimento contínuo e significativo em sua estrutura de leitos, ambulatório e centro cirúrgico. No mês de outubro, por exemplo, inaugurou uma nova sala de hemodinâmica com equipamento de alta tecnologia. O hospital reforça seu compromisso com a população e a prestação de um serviço de saúde de qualidade e humanizado.

Sobre o Planserv, informamos que após meses de tratativas para solucionar um equilíbrio econômico, não foi possível chegar a um acordo e fez-se necessária uma alteração contratual. Nesse sentido, a partir do dia 07/11/2024 a unidade atenderá aos usuários do plano para situações eletivas e referenciadas, com prévia autorização. Não poderão ser mais realizados atendimentos de emergência.