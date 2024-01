Produtos químicos do plástico estão em 79% de alimentos, diz pesquisa | A TARDE

Produtos químicos encontrados no plástico, como ftalatos e bisfenol A (BPA), foram encontrados em 79% das mostras de alimentos de uma pesquisa realizada pela organização não governamental (ONG) Consumer Reports, dos Estados Unidos.



Fizeram parte da pesquisa alimentos de supermercados e fast foods. Embora os níveis destes produtos químicos não excedam os limites estabelecidos pelos órgãos reguladores dos Estados Unidos e da Europa, não há nível que os cientistas confirmem como seguro para o consumo.

Ftalatos e os bisfenóis podem interromper a produção e a regulação do estrogênio e de outros hormônios, o que aumenta o risco de defeitos congênitos, câncer, diabetes, infertilidade, distúrbios do desenvolvimento neurológico e obesidade, entre outros problemas de saúde. Com informações da agência Reuters.