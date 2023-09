Profissionais são capacitados para instruir sobre doação de órgãos

O relevante aumento no número de doadores de órgãos na Bahia este ano, quando passou de 3 em janeiro para 19 em agosto, totalizando 106 nos oito primeiros meses de 2023, tem relação direta com a conscientização e a sensibilização das famílias para a adesão ao processo de doação. Segundo dados da Secretaria da Saúde da Bahia (Sesab), as negativas familiares para a disponibilização de órgãos vêm caindo consistentemente no Estado. Em 2022, 70% das famílias negavam a doação e, este ano, a proporção é de 60%.

Este mês, quando é realizada a campanha Setembro Verde, em alusão à importância de se debater e incentivar a doação de órgãos e em comemoração ao Dia Nacional de Doação de Órgãos (celebrado no próximo dia 27), o Sistema Estadual de Transplante tem intensificado o diálogo com quem lida diretamente com pacientes e familiares, garantindo que informações corretas sejam repassadas e que ajudem a aumentar a adesão familiar ao processo de doação.

São ações como o Programa Caravana de Informação que, desde 2018, percorre municípios baianos difundindo informação sobre a doação de órgãos. Enfermeira de Educação Permanente da Secretaria da Saúde da Bahia, América Carolina Sodré explica que a ação desenvolvida pela Central Estadual de Transplante leva os técnicos até os municípios do interior para a realização de palestras em hospitais e unidades de saúde, garantindo que todas as dúvidas sejam esclarecidas.

“Visitamos os municípios e realizamos uma roda de conversa com profissionais de Atenção Básica, lideranças dos municípios, profissionais de saúde e gestores para apresentar a importância dessa temática e unir forças para que a gente consiga esclarecer, cada vez mais, a população para que eles se sintam seguros na hora de decidir pela doação de órgãos”, afirma.

Enfermeira de Educação Permanente da Secretaria da Saúde da Bahia, América Carolina Sodré | Foto: Barbara Silveira | Saúde GOVBA

A escolha das cidades visitadas segue um cronograma previamente organizado, mas, a depender da demanda, novos locais são incluídos. Somente em 2023, o programa já desembarcou em dez cidades de todas as regiões da Bahia. “Ainda este ano levaremos a ação para as cidades de Jacobina, Barreiras e Luís Eduardo Magalhães”, relata a enfermeira. “É preciso destacar que retornamos aos municípios já visitados, garantindo que a informação chegue a todos.”



Encontro

Além das ações itinerantes, o programa também é realizado no formato de seminário, como o último Encontro de Técnicos de Secretarias Municipais da Saúde em Doação e Transplantes, realizado no Auditório Lúcia Alencar, na sede da Sesab, em Salvador.

O encontro reuniu gestores como o coordenador de Tratamento Fora do Município de Xique-Xique, Paulo Roberto Vieira. Após ter acesso às informações divulgadas no evento, a administração da cidade, localizada no Vale do São Francisco, que ainda não faz parte da rede de mais de 15 municípios baianos que estão aptos para realizarem a captação de órgãos, está mais próxima de compor a rede estadual de transplante.

“Em breve, Xique-Xique vai passar a contar com uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e queremos levar essas e outras iniciativas para a nossa cidade”, afirma Vieira. “É muito importante que toda cidade participe do processo de doação de órgãos. Às vezes, por falta de conhecimento, as pessoas deixam de doar órgãos e por isso é tão importantes termos acesso a essas informações.”

Programa Caravana da Informação | Foto: Divulgação | Saúde GOVBA

América Sodré destaca que, ao disponibilizar informações corretas aos municípios, o programa ajuda a salvar vidas. “Nesses encontros, conseguimos difundir as informações, apresentar os fluxos da Central de Transplantes da Sesab para que as secretarias municipais se empoderem e, havendo uma indicação de um paciente para transplante, eles saibam direcionar de forma ágil porque, para esse paciente, o tempo é muito importante. Quanto antes eles chegarem na consulta médica, quanto antes eles estiverem na fila, melhor vai ser o resultado do transplante.”