Projeto disponibiliza exames e orientações sobre endometriose

O Movimento Brasileiro de Conscientização da Endometriose (MovEndo) vai oferecer exames gratuitos e orientações sobre a doença para as mulheres no último sábado de março, 25, das 7h30 às 12h30, na Associação Bahiana de Medicina (ABM). A distribuição de senhas acontecerá na sexta-feira, 24, das 8h às 17h, na sede da ABM.

Além de palestras com diversos especialistas, exibição de vídeo sobre a endometriose, distribuição de camisas e material informativo, a programação inclui a oferta de senhas para realização gratuita de exames de sangue, ressonância magnética, ultrassonografia, sessões de fisioterapia pélvica, consultas com nutricionistas, aferição de pressão arterial, dentre outros serviços de saúde que beneficiarão 50 mulheres em idade fértil (20 a 45 anos).

A endometriose afeta cerca de 176 milhões de mulheres no mundo, conforme a Organização Mundial de Saúde. Somente no Brasil, são mais de 7 milhões de casos. A doença se caracteriza pela migração e implantação do tecido endometrial em órgãos da região pélvica, atingindo principalmente ovários, ligamentos uterinos, intestino e bexiga, gerando um processo inflamatório no organismo da mulher.

De acordo com o cirurgião pélvico, Marcos Travessa, diretor do Centro de Endometriose da Bahia, as implicações da endometriose são variadas e preocupantes. Considerada a principal causa de infertilidade feminina, a doença pode causar dores intensas no período menstrual. “As dores podem, inclusive, dificultar muito ou até impedir que a mulher tenha uma vida sexual ativa e satisfatória”, afirmou o especialista.

Para algumas pacientes, a endometriose não apresenta sintomas específicos, o que pode retardar o diagnóstico. Em outros casos, entretanto, além de cólicas menstruais intensas e dor antes ou durante a menstruação, podem ocorrer dor difusa ou crônica na região pélvica; fadiga crônica e exaustão e alterações intestinais ou urinárias durante a menstruação. “Muitos casos da doença são descobertos quando a mulher começa a investigar a causa da dificuldade para engravidar”, destacou.

O diagnóstico é feito a partir do histórico detalhado da paciente, associado ao exame físico, ultrassom e/ou ressonância magnética com técnicas adequadas para o mapeamento. Não há cura, mas se a mulher com endometriose se submeter ao tratamento adequado, os incômodos e consequências podem ser diminuídos drasticamente, evitando, inclusive, que a paciente tenha sua capacidade fértil comprometida.

Tratamento

Medicamentos anti-inflamatórios não esteroides podem ser administrados para aliviar a dor de pacientes com sintomas leves que não pretendem engravidar. Ao inibir a atividade dos ovários e retardar o crescimento do tecido endometrial, eles reduzem o sangramento e a dor. É o caso, por exemplo, dos contraceptivos hormonais. Além disso, mudanças comportamentais, tais como dieta anti-inflamatória, exercício físico regular e hábitos de vida saudáveis, como restrição do uso de álcool e fim do tabagismo, dentre outras medidas, são fundamentais no controle dos sintomas.

Para a maioria das mulheres com endometriose moderada a grave, o tratamento mais eficaz é a cirurgia que, com frequência cada vez maior, tem sido feita por videolaparoscopia ou por via robótica, “devido a benefícios como menos morbidade, sangramento e dor; menores riscos de complicações; alta hospitalar e recuperação mais rápidas”, explicou.