Público-alvo para vacinação contra covid é ampliado

Foto: Ascom / Sesab

O público-alvo para a vacinação contra a covid-19 foi ampliado após reunião da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), nesta quinta-feira, 27.

De acordo com a CIB, a medida foi tomada de maneira emergencial para evitar o desperdício de imunizantes da nova vacina contra covid-19, a XBB, que tem data de vencimento em 3 de julho.

Atualmente, há 14.983 doses próximas ao vencimento na Bahia. Os municípios de Teixeira de Freitas, Simões Filho e Guanambi registram a maior quantidade de doses em estoque.

Com a decisão tomada pelos gestores, pessoas a partir de 5 anos de idade e que não fazem parte dos grupos prioritários poderão receber uma dose da XBB, independentemente do histórico vacinal. Contudo, é necessário que seja respeitado o intervalo mínimo de três meses da dose mais recente.

Anteriormente, o imunizante estava disponível apenas para o público-alvo composto por:

- Crianças entre 6 meses e menores de 5 anos;

- Pessoas de 60 anos ou mais;

- Pessoas vivendo em instituições de longa permanência;

- Pessoas imunocomprometidas;

- Indígenas vivendo em terra Indígena;

- Indígenas vivendo fora da terra Indígena;

- Ribeirinhos;

- Quilombolas;

- Gestantes e Puérperas;

- Trabalhadores da saúde;

- Pessoas com deficiência permanente;

- Pessoas com comorbidades;

- Pessoas privadas de liberdade;

- Funcionários do sistema de privação de liberdade;

- Adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas;

- Pessoas em situação de rua.

O novo imunizante é mais eficaz no combate à variante XBB.1.5, responsável, atualmente, pelo maior número de casos e de internações no Brasil e no exterior.