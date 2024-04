Quase 6 mil doses contra Influenza foram aplicadas neste sábado | A TARDE

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS), aplicou 5.849 mil doses da vacina contra a Influenza (gripe), no Dia D realizado neste sábado, 13, na capital baiana. Mais de 60 pontos de vacinação acolheram os públicos elegíveis em diversos locais da cidade.

Com a estratégia, Salvador ultrapassa 110 mil doses aplicadas no geral. “Agradeço a todos que marcaram presença e contribuíram com este Dia D. Seguiremos de portas abertas durante toda a semana para fortalecer a estratégia e ampliar os soteropolitanos imunizados. Para isso, contamos com a conscientização de todos os contemplados no público-alvo, especialmente os pais e responsáveis pelas crianças de seis meses a menores de 6 anos que ainda não se imunizaram, para que busquem a vacina", destacou a vice-prefeita e titular da SMS, Ana Paula Matos.

No total 112.336 doses do imunizante da gripe já foram aplicadas desde o início da Campanha, em 8 de março. Mais de 1 milhão de pessoas estão aptas para receber a vacina contra a gripe em Salvador, cujo o público-alvo são crianças de seis meses a menores de 6 anos, trabalhador da saúde, professores do ensino básico e superior, povos indígenas (a partir dos 6 meses de idade), pessoas em situação de rua, profissionais das forças de segurança e salvamento, profissionais das Forças Armadas, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso e trabalhadores portuários.

Dengue - Também neste sábado de Dia D, os soteropolitanos de 10 a 14 anos puderam se imunizar contra a dengue. Foram 474 doses aplicadas, chegando a 40.974 no total desde o início, em 15 de fevereiro, fortalecendo a mobilização Salvador Contra a Dengue. “Não podemos deixar de assegurar essa vacina tão importante no combate à dengue, por isso ofertamos também o imunizante no Dia D, e seguimos com diversas unidades de saúde, nos doze Distritos Sanitários de Salvador, a postos para acolher e vacinar esse público. São quase 227 mil pré-adolescentes e jovens habilitados para se imunizar, então, reforçamos uma vez mais o convite, esse pedido especial aos pais e responsáveis para que garantam esse cuidado preventivo essencial com seus filhos”, pontuou a gestora.

A estratégia com locais de vacinação, público-alvo e documentação necessária para recebimento das vacinas contra a gripe e dengue pode ser conferida no site www.saude.salvador.ba.gov.br.