Remédios contra disfunção erétil lideram lista dos mais vendidos

Uma pequisa divulgada no potal "Consulta Remédios" revela quais os medicamentos mais vendidos nas cinco regiões do Brasil. De acordo com o estudo, os remédios contra disfunção erétil foram líderes de vendas no Sul, no Nordeste e no Centro-Oeste do país. No Sudeste, eles ficaram entre os três mais vendidos.

O Citrato de Sildenafila e a Tadalafila estiveram entre os mais vendidos do país. Na Região Sul, eles estiveram em primeiro e segundo lugar do ranking.

A pesquisa tomou por base o perfil de compras de 500 mil usuários do site. Vale destacar que a faixa etária com maior representatividade na plataforma está entre os 50 e 60 anos, com 22,7% dos usuários. Já com relação ao gênero, a divisão é praticamente igual entre homens e mulheres.

Confira a lista de medicamentos abaixo:

Região Sul

Citrato de Sildenafila (para disfunção erétil);

Tadalafila (para disfunção erétil);

Sorinan (descongestionante nasal);

Clotrimazol (pomada contra micoses);

Ivermectina (vermífugo).

Região Nordeste

Tadalafila (para disfunção erétil);

Dicloridrato de Betaistina (controle do zumbido)

Atorvastatina Cálcica (controle de colesterol), presente na lista duas vezes, por dois fabricantes diferentes;

Olmesartana Medoxomila + Besilato de Anlodipino (controle da pressão alta).

Região Sudeste

Epocler (removedor de toxinas do fígado);

Citrato de Sildenafila (para disfunção erétil);

Ivermectina (vermífugo);

Fluconazol (antifúngico);

Neosoro (descongestionante nasal).

Região Norte

Naridrin (descongestionante nasal);

Acetato de Ciproterona (controle de hormônios femininos);

Artrodar (combate da artrose);

Micofenolato de Mofetila (imunossupressor);

Jardiance (controle da diabetes).

Região Centro-Oeste

Citrato de Sildenafila (para disfunção erétil);

Simeticona (para mal-estar gástrico);

Tadalafila (para disfunção erétil);

Ezetimiba (controle de colesterol);

Atorvastatina Cálcica (controle de colesterol).