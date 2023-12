Saiba como combater os sintomas causados pela menopausa | A TARDE

Atividade física e alimentação são aliadas no combate aos desconfortos causados pela menopausa | Foto: Divulgação

O período marcado pela menopausa resulta na queda brusca da produção hormonal, fazendo com que a maioria das mulheres apresentem sintomas desconfortáveis como fogachos, redução da libido, secura vaginal e alterações no humor e no sono.

Em geral, estes sintomas são sentidos antes mesmo da chegada da menopausa, no período conhecido como climatério, a fase que antecede a cessão completa da menstruação. Ele gera desconforto e impacta negativamente na qualidade de vida das mulheres.

As opções para amenizar os sintomas são:

- Terapia de reposição hormonal (colocação de implantes e/ou o uso de gel).

- Evitar alimentos industrializados

- Priorizar o consumo de frutas

- Atividades físicas

O médico ginecologista Dr. Jorge Valente alerta que, para a terapia de reposição hormonal, é necessário realizar uma ampla avaliação de exames laboratoriais e de imagem.



Sendo a reposição prescrita, independente da via que a terapia de reposição for administrada, sua eficácia se torna mais evidente quando realizada de maneira complementar às outras atividades relacionadas à saúde.

De acordo com o médio, deve-se "evitar alimentos industrializados e priorizar o consumo de frutas, verduras, hortaliças, cereais, peixes, entre outros alimentos ricos em vitaminas, ácidos graxos, cálcio e nutrientes, contribuem não só para o bom funcionamento do organismo feminino, mas, também, na proteção contra doenças a exemplo da osteoporose, diabetes, obesidade, hipertensão e cardiopatias”.

A adoção de bons hábitos colaboram também para o aumento da disposição e para o bom humor, fatores que, segundo o médico, ajudam a encarar todas estas mudanças vivenciadas durante a menopausa. Outra importante aliada para a redução dos incômodos vividos neste período é a atividade física.

O médico afirma que "essencial para a saúde e qualidade de vida de todos os indivíduos, a prática de exercício se torna ainda mais importante nessa fase da vida da mulher, tendo em vista a sua contribuição para a regulação do metabolismo, manutenção do peso corporal e redução de fatores de risco de doenças associadas ao sedentarismo e à queda na produção hormonal".

É importante para as mulheres que, ao notar o surgimento de sintomas relacionados à chegada do climatério e menopausa, devem conversar com o seu médico ginecologista para que este possa avaliar de maneira criteriosa e individualizada os meios mais adequados para tratar os sintomas, cuidado da sua saúde e qualidade de vida.